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Безработные из-за войны: как получить 6500 гривен помощи от государства

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
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Государство не оставляет граждан в беде Новость обновлена 13 марта 2022, 07:35
Государство не оставляет граждан в беде

Деньги доступны жителям областей, где ведутся активные боевые действия

Украинцы, которые из-за вторжения россиян остались без места работы и, соответственно, заработной платы, могут получить дополнительную поддержку от государства.

"Телеграф" со ссылкой на Минцифры объясняет, как происходит выплата 6500 гривен через "Дию".

Кто может рассчитывать на получение?

Если украинец был физическим лицом-предпринимателем или наемным работником, который официально был трудоустроен и платил все налоги, выплату начислят. Услуга действует только для жителей нескольких регионов, через которые проходит фронт. В этот список входят Сумщина, Харьковщина, Николаевщина, Черниговщина, Запорожье, Донетчина, Луганщина, Житомирщина, Волынь, Днепропетровщина, Одесщина, Киевщина и, собственно, сама столица.

Как получить?

Деньги начисляются на банковскую карту, которая оформлялась во времена пандемии на выплату 1000 гривен за вакцинацию. Ее можно открыть в ряде банков, поддерживающих эту функцию.

Если у вас нет такого счета, ваши действия должны быть следующими:

Список направлений, на которые можно тратить такую помощь, не ограничивается. Также деньги можно снять в банкомате или перечислить на другие карты.

Напомним, ранее мы рассказывали, что пенсионные выплаты, несмотря на военное положение, будут произведены в марте согласно всем правилам. Более того, государство не отменило даже запланированный перерасчет для отдельных категорий граждан.

Теги:
#Украина #Война #Деньги #ДИЯ #Допомога
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