Повысят ли в Украине тарифы на электричество: в Минэнерго дали ответ

Цены на электричество до конца войны пересматривать не будут

Пока Украина отражает вторжение оккупационной армии о пересмотре тарифов на электроэнергию не может быть и речи.

Об этом в интервью Интерфакс-Украина рассказал министр энергетики Герман Галущенко.

"Я думаю, мы сейчас разработаем определенный алгоритм, который помог бы всем генерациям спокойно пройти этот период", — сказал он.

Он отметил, что склоняется к сохранению действующего механизма спецобязательств по поставкам электричества населению, однако добавил, что падения количества оплат сказалось на генерации энергии компаниями "Укргидроэнерго" и "Энергоатом".

По его словам, после начала российского вторжения уровень расчетов за э/э снизился на 30%.

Модель, о которой говорит Галущенко, рассчитана на период с 1 октября 2021 года и до 30 апреля 2022 года. В ее рамках указанные выше компании получили право компенсировать тарифы для населения поставщикам универсальных услуг из продажи энергии на рынке.

По ней хозяйства, которые потребили меньше 250 кВт/ч в месяц, получили тариф в 1,44 грн за кВт/ч. Для остальных же действует тариф в 1,68 грн за кВт/ч.

Как сообщалось ранее, Кабмин принял решение поддержать бизнес во время войны и освободил ФОПов от уплаты ЕСВ, а также отсрочил введение аппаратов РРО.