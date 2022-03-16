Повысят ли в Украине тарифы на электричество: в Минэнерго дали ответ
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Цены на электричество до конца войны пересматривать не будут
Пока Украина отражает вторжение оккупационной армии о пересмотре тарифов на электроэнергию не может быть и речи.
Об этом в интервью Интерфакс-Украина рассказал министр энергетики Герман Галущенко.
"Я думаю, мы сейчас разработаем определенный алгоритм, который помог бы всем генерациям спокойно пройти этот период", — сказал он.
Он отметил, что склоняется к сохранению действующего механизма спецобязательств по поставкам электричества населению, однако добавил, что падения количества оплат сказалось на генерации энергии компаниями "Укргидроэнерго" и "Энергоатом".
По его словам, после начала российского вторжения уровень расчетов за э/э снизился на 30%.
Модель, о которой говорит Галущенко, рассчитана на период с 1 октября 2021 года и до 30 апреля 2022 года. В ее рамках указанные выше компании получили право компенсировать тарифы для населения поставщикам универсальных услуг из продажи энергии на рынке.
По ней хозяйства, которые потребили меньше 250 кВт/ч в месяц, получили тариф в 1,44 грн за кВт/ч. Для остальных же действует тариф в 1,68 грн за кВт/ч.
Как сообщалось ранее, Кабмин принял решение поддержать бизнес во время войны и освободил ФОПов от уплаты ЕСВ, а также отсрочил введение аппаратов РРО.
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