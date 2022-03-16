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Чи підвищать в Україні тарифи на електрику: у Міненерго відповіли

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Уряд не збирається підвищувати тарифи для населення Новина оновлена 16 березня 2022, 23:32
Уряд не збирається підвищувати тарифи для населення

Ціни на електрику до кінця війни переглядати не будуть

Поки що Україна відбиває вторгнення окупаційної армії про перегляд тарифів на електроенергію не може бути й мови.

Про це в інтерв’ю "Інтерфакс-Україна" розповів міністр енергетики Герман Галущенко.

"Я думаю, ми зараз розробимо певний алгоритм, який би допоміг усім генераціям спокійно пройти цей період", — сказав він.

Він зазначив, що схиляється до збереження чинного механізму спецзобов’язань щодо постачання електрики населенню, проте додав, що падіння кількості оплат позначилося на генерації енергії компаніями "Укргідроенерго" та "Енергоатом".

За його словами, після початку російського вторгнення рівень розрахунків за е/е знизився на 30%.

Модель, про яку говорить Галущенко, розрахована на період з 1 жовтня 2021 року та до 30 квітня 2022 року. По ній зазначені вище компанії отримали право компенсувати тарифи для населення постачальникам універсальних послуг із продажу енергії на ринку.

По ній господарства, які спожили менш як 250 кВт/год на місяць, отримали тариф 1,44 грн за кВт/год. Для інших діє тариф у 1,68 грн за кВт/год.

Як повідомлялося раніше, Кабмін ухвалив рішення підтримати бізнес під час війни та звільнив ФОПів від сплати ЄСВ, а також відстрочив запровадження апаратів РРО.

Теги:
#Україна #Електроенергія #Герман Галущенко
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