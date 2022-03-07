Нужно ли платить налоги в условиях войны: Кабмин принял решение
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Налоги отменяются на время военного положения. Украинский бизнес не будет платить ЕСВ
В Украине для поддержки бизнеса, который страдает из-за военного вторжения рф, внесли некоторые изменения в Налоговый кодекс.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
Кабмин предоставил пакет решений, которые должны поддержать украинский бизнес во время войны:
- Освобождаются от уплаты ЕСВ физические лица-предприниматели первой и второй группы во время военного положения и в течение года после его завершения.
- Освобождаются предприятия и физические лица-предприниматели третьей группы от уплаты ЕСВ за наемных работников, призванные в ряды ВСУ, другие вооруженные формирования (в т. ч. территориальной обороны). Сбор будет уплачен за счет государства.
- Откладывается уплата налогов для всех предприятий, которые не в состоянии их заплатить.
- Будет отсрочено введение РРО для всех физических лиц-предпринимателей.
- Правительство отменит все меры рыночного и потребительского надзора по всем вопросам, кроме регулирования цен и контроля за ценообразованием. Также установлен мораторий на проведение проверок всех видов для бизнеса.
Кроме того, Кабмин принял решение, позволяющее областным военным администрациям совместно с Нацполицией и Госликслужбой осуществлять контроль за ценами на социально значимые продукты питания, лекарства и топливо.
Также правительство приняло решение, что 12 украинских ТЭС теперь смогут получать газ от НАК "Нафтогаз" по цене 7 грн за кубический метр. Это позволит соответствующим предприятиям покупать необходимые объемы голубого топлива, чтобы стабильно продолжать работу и поставлять украинским семьям электроэнергию, несмотря на возможные перебои с поставками угольной продукции.
Напомним, что правительство Украины заявило, что не будет начислять штрафы за просроченную коммуналку в период продолжающегося военного вторжения россии.
Как сообщалось ранее, Минздрав Украины снял ограничения для аптек на продажу препаратов, которые ранее выдавались лишь по рецепту врача. Исключением остаются лишь наркотические и психотропные вещества.
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