Нужно ли платить налоги в условиях войны: Кабмин принял решение

Налоги отменяются на время военного положения. Украинский бизнес не будет платить ЕСВ

В Украине для поддержки бизнеса, который страдает из-за военного вторжения рф, внесли некоторые изменения в Налоговый кодекс.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Кабмин предоставил пакет решений, которые должны поддержать украинский бизнес во время войны:

Освобождаются от уплаты ЕСВ физические лица-предприниматели первой и второй группы во время военного положения и в течение года после его завершения. Освобождаются предприятия и физические лица-предприниматели третьей группы от уплаты ЕСВ за наемных работников, призванные в ряды ВСУ, другие вооруженные формирования (в т. ч. территориальной обороны). Сбор будет уплачен за счет государства. Откладывается уплата налогов для всех предприятий, которые не в состоянии их заплатить. Будет отсрочено введение РРО для всех физических лиц-предпринимателей. Правительство отменит все меры рыночного и потребительского надзора по всем вопросам, кроме регулирования цен и контроля за ценообразованием. Также установлен мораторий на проведение проверок всех видов для бизнеса.

Кроме того, Кабмин принял решение, позволяющее областным военным администрациям совместно с Нацполицией и Госликслужбой осуществлять контроль за ценами на социально значимые продукты питания, лекарства и топливо.

Также правительство приняло решение, что 12 украинских ТЭС теперь смогут получать газ от НАК "Нафтогаз" по цене 7 грн за кубический метр. Это позволит соответствующим предприятиям покупать необходимые объемы голубого топлива, чтобы стабильно продолжать работу и поставлять украинским семьям электроэнергию, несмотря на возможные перебои с поставками угольной продукции.

Напомним, что правительство Украины заявило, что не будет начислять штрафы за просроченную коммуналку в период продолжающегося военного вторжения россии.

Как сообщалось ранее, Минздрав Украины снял ограничения для аптек на продажу препаратов, которые ранее выдавались лишь по рецепту врача. Исключением остаются лишь наркотические и психотропные вещества.