Свет гасить необязательно: в "Укрэнерго" предупредили о новом фейке россиян

Выключать электроприборы ночью необязательно

В сети появился новый фейк, в котором украинцев призывают отключить все электроприборы после 23:30 в связи с якобы подключением украинских энергосетей к европейским.

Официальное опровержение этой информации дали в НЭК "Укрэнерго".

"Именно так работает враг! Такие призывы направлены исключительно на то, чтобы нанести удар по украинской энергосистеме", — говорится в сообщении.

В компании заявляют, что энергосистема работает и будет работать в нормальном режиме и никакого подключение ночью не произойдет, а потому нет никакой необходимости отключать электроприборы на ночь

"Потребляйте ответственно и не ведитесь на провокации врага", — сообщили в НЭК.

Как сообщалось ранее, в ночь на 24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. В течение дня территорию нашей страны обстреливали более 900 раз, а согласно последним данным пострадали 32 объекта гражданской инфраструктуры.

По данным Минобороны, наиболее сложной ситуация остается в южных областях Украины, кроме того сообщается, что противник пытается прорваться с территорий ОРДЛО, а также начал наступление из Беларуси.