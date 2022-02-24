Свет гасить необязательно: в "Укрэнерго" предупредили о новом фейке россиян
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 677
Выключать электроприборы ночью необязательно
В сети появился новый фейк, в котором украинцев призывают отключить все электроприборы после 23:30 в связи с якобы подключением украинских энергосетей к европейским.
Официальное опровержение этой информации дали в НЭК "Укрэнерго".
"Именно так работает враг! Такие призывы направлены исключительно на то, чтобы нанести удар по украинской энергосистеме", — говорится в сообщении.
В компании заявляют, что энергосистема работает и будет работать в нормальном режиме и никакого подключение ночью не произойдет, а потому нет никакой необходимости отключать электроприборы на ночь
"Потребляйте ответственно и не ведитесь на провокации врага", — сообщили в НЭК.
Как сообщалось ранее, в ночь на 24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. В течение дня территорию нашей страны обстреливали более 900 раз, а согласно последним данным пострадали 32 объекта гражданской инфраструктуры.
По данным Минобороны, наиболее сложной ситуация остается в южных областях Украины, кроме того сообщается, что противник пытается прорваться с территорий ОРДЛО, а также начал наступление из Беларуси.