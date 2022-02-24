Світло гасити необов’язково: в "Укренерго" попередили про новий фейк росіян

Вимикати електроприлади вночі необов’язково

У мережі з’явився новий фейк, у якому українців закликають відключити всі електроприлади після 23:30 у зв’язку з нібито підключенням українських енергомереж до європейських.

Офіційне спростування цієї інформації дали у НЕК "Укренерго".

"Саме так працює ворог! Такі заклики спрямовані виключно на те, щоб завдати удару по українській енергосистемі", — йдеться у повідомленні.

У компанії заявляють, що енергосистема працює і працюватиме в нормальному режимі та ніякого підключення вночі не відбудеться, а тому нема потреби відключати електроприлади на ніч

"Споживайте відповідально і не ведіться на провокації ворога", — повідомили в НЕК.

Як повідомлялося раніше, у ніч на 24 лютого Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну. Протягом дня територію нашої країни обстрілювали понад 900 разів, а згідно з останніми даними, постраждали 32 об’єкти цивільної інфраструктури.

За даними Міноборони, найбільш складною ситуація залишається в південних областях України, крім того, повідомляється, що противник намагається прорватися з територій ОРДЛО, а також почав наступ з Білорусі.