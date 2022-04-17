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В Україні ухвалили важливе рішення щодо тарифів на електроенергію для населення: подробиці

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публікації
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Автор
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Тарифи на електрику "заморозили" до жовтня Новина оновлена 17 квітня 2022, 22:08
Тарифи на електрику "заморозили" до жовтня

Ціна на електроенергію не буде підвищуватися до 31 жовтня 2022 року

Кабінет міністрів України "заморозив" тарифи на електроенергію для побутових споживачів. Ціни не змінюватимуться до 31 жовтня 2022 року.

Про це йдеться у постанові № 453 від 16 квітня, яку ухвалив Кабмін.

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Цим документом уряд продовжив дію чинних тарифів на електроенергію, дія яких мала завершитися 30 квітня, ще на пів року. Це означає, що ціна на електрику не підвищуватиметься до 31 жовтня 2022 року.

Тарифи для побутових користувачів зафіксували на такому рівні:

  • за споживання менш як 250 кВт/год на місяць – 1,44 грн за 1 кВт/год (з ПДВ);
  • за споживання понад 250 кВт/год на місяць – 1,68 грн за 1 кВт/год (з ПДВ).

Для релігійних організацій, дачних кооперативів, садових товариств, юридичних осіб, які володіють майном, що використовується для поселення внутрішньо переміщених осіб, гуртожитків — тариф зафіксували на рівні 1,68 грн за 1 кВт/год (незалежно від обсягу споживання).

Така ж умови стосуються й оплати за освітлення дворів, східців, котелень, ліфтів і т. д. у житлових багатоквартирних будинках.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що українців, які підтримали земляків-біженців із зони активних бойових дій житлом, чекає "винагорода" від держави. Їм обіцяють компенсувати всі витрати на оплату комунальних послуг за час проживання раптових "квартирантів".

Теги:
#Україна #Електроенергія #Тарифи
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