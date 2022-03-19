Сім'ї, котрі поселили у себе біженців, отримають відшкодування: подробиці від Зеленського

Відповідна система вже напрацьовується

На українців, які підтримали земляків-біженців із зони активних бойових дій житлом, чекає "винагорода" від держави. Їм обіцяють компенсувати всі витрати на оплату комунальних послуг за час проживання раптових "квартирантів".

Таку заяву зробив очільник української держави Володимир Зеленський у своєму зверненні в ніч із 18 на 19 березня.

Чому росії не виграти війни з Україною?

За його словами, наразі Кабмін займається розробкою комплексної програми підтримки українців, котрі постраждали через війну. Усього в ній буде три конкретні компоненти.

Фінансовий. Він торкнеться конкретно переселенців із територій, де тривають бойові дії або наразі є частково окупованими. Це торкнеться всіх вимушено переміщених осіб. Також планується держпідтримка в плані роботи — вочевидь, мова йде про отримання 6500 гривень через "Дію". Це хочуть зробити для того, аби кожна родина мала певну основу для початку життя на новому місці.

Він торкнеться конкретно переселенців із територій, де тривають бойові дії або наразі є частково окупованими. Це торкнеться всіх вимушено переміщених осіб. Також планується держпідтримка в плані роботи — вочевидь, мова йде про отримання 6500 гривень через "Дію". Це хочуть зробити для того, аби кожна родина мала певну основу для початку життя на новому місці. Житловий. За словами Зеленського, наразі створюється план, який допоможе забезпечити переселенців необхідним житлом на їхньому нинішньому місці перебування. Також обговорюється питання відшкодування або відбудови зруйнованих домівок після війни.

За словами Зеленського, наразі створюється план, який допоможе забезпечити переселенців необхідним житлом на їхньому нинішньому місці перебування. Також обговорюється питання відшкодування або відбудови зруйнованих домівок після війни. Підтримка родин, які допомагають біженцям. Поки влада розглядає лише можливість відшкодування усіх витрати на "комуналку" за час знаходження вимушено переміщених осіб у таких родинах. Але Зеленський підкреслив, що це "план-мінімум", тож, імовірно, держава вигадає якесь додаткове стимулювання.

Конкретніші деталі президент пообіцяв надати через прем'єра Дениса Шмигаля уже найближчим часом.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як саме люди, котрі втратили через війну робоче місце, можуть отримати 6500 гривень фіндопомоги із держбюджету. Як мінімум, для цього потрібен додаток "Дія".