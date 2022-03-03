Українцям, які через війну втратили роботу, готують виплати від держави — Зеленський

Держава не залишає своїх громадян у скрутний час

По 6,5 тисяч гривень — саме таку компенсацію можуть отримати всі українці, для кого війна з Росією перервала звичний спосіб роботи та отримання заробітку. Буде запущено спеціальну програму допомоги для регіонів, яких безпосередньо торкнулись бойові дії.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента України.

За словами Володимира Зеленського, на виплати можуть розраховувати як фізичні особи-підприємці, так і наймані працівники. При цьому жодних додаткових умов для цього виконувати потрібно не буде.

Також президент додав, що в тих містах і селах, які наразі лишаються без певних необхідних продуктів чи товарів, буде організована доставка "гуманітарки".

"Координаційні штаби працюють на повну, — наголосив Зеленський. — Справжні гуманітарні вантажі — в дорозі".

Крім цього очільник держави підкреслив, що пенсійні виплати надходитимуть українцям відповідного віку у необхідний термін, без будь-яких затримок. Ба, більше — як і обіцялося раніше, частина із них буде проіндексована попри воєнний стан і бойові дії на території держави.

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Нагадаємо, що раніше Зеленський пообіцяв значно підвищити виплати кожному військовослужбовцю ЗСУ, який наразі обороняє наші міста від російської навали. Воїни мають отримати по сто тисяч гривень. Така ставка збережеться на кожен місяць війни,ю хоча, сподіваємося, настільки вона не затягнеться.