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Українці перейшли у контратаку: карти боїв в Україні на 19 березня

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
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Автор
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Українські воїни охороняють країну Новина оновлена 19 березня 2022, 07:01
Українські воїни охороняють країну

Закріпитися росіянам вдалося лише в одному напрямку

На 24-й день боїв українські військові продовжують чинити опір ворогові та проводити успішні контратаки.

Про це свідчать карти боїв, опубліковані ранком 19 березня, повідомляє "Телеграф".

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Фахівці Institute for the Study of War останніми днями відзначили проведення успішної контратаки українськими захисниками у Миколаєва. Але при цьому російські війська зміцнюють позиції Маріуполя.

Карта бойових дій в Україні на ранок 19 березня
Карта бойових дій в Україні на ранок 19 березня

На карті окремо показано прогрес українських захисників в обороні Миколаєва. Порівняно карти від минулої доби видно, що рух росіян вперед зупинили, звільнили частину території.

Порвання карт захисту України від 18 та 19 березня
Порвання карт захисту України від 18 та 19 березня

Згідно з даними Інституту та картами DeepState, гаряче було в зоні ООС на Луганщині. Бої йшли під Сєверодонецьком (в Рубіжному), є можливість спроби захоплення росією міста в найближчі кілька днів.

Карта активних зіткнень на 19 березня
Карта активних зіткнень на 19 березня

На Донеччині ситуація продовжує залишатися нестабільною — точаться бої в районі Краматорська, ворог ракетами обстрілює Маріуполь — росіяни не залишають спроб його захопити. Як писав "Телеграф", зі зняттям облоги з Маріуполя є складнощі.

Теги:
#Росія #Мапа #Війна
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