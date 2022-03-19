Українці перейшли у контратаку: карти боїв в Україні на 19 березня
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Закріпитися росіянам вдалося лише в одному напрямку
На 24-й день боїв українські військові продовжують чинити опір ворогові та проводити успішні контратаки.
Про це свідчать карти боїв, опубліковані ранком 19 березня, повідомляє "Телеграф".
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Фахівці Institute for the Study of War останніми днями відзначили проведення успішної контратаки українськими захисниками у Миколаєва. Але при цьому російські війська зміцнюють позиції Маріуполя.
На карті окремо показано прогрес українських захисників в обороні Миколаєва. Порівняно карти від минулої доби видно, що рух росіян вперед зупинили, звільнили частину території.
Згідно з даними Інституту та картами DeepState, гаряче було в зоні ООС на Луганщині. Бої йшли під Сєверодонецьком (в Рубіжному), є можливість спроби захоплення росією міста в найближчі кілька днів.
На Донеччині ситуація продовжує залишатися нестабільною — точаться бої в районі Краматорська, ворог ракетами обстрілює Маріуполь — росіяни не залишають спроб його захопити. Як писав "Телеграф", зі зняттям облоги з Маріуполя є складнощі.
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