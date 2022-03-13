Безробітні через війну: як отримати 6500 гривень допомоги від держави

Гроші доступні для жителів областей, де ведуться активні бойові дії

Українці, які через вторгнення росіян залишилися без місця роботи та, відповідно, заробітної плати, можуть отримати додаткову підтримку від держави.

"Телеграф", із посиланням на Мінцифри, пояснює, як відбувається виплата 6500 гривень через "Дію".

Хто може розраховувати на отримання?

Якщо українець був ФОПом або найманим працівником, який офіційно був працевлаштованим та сплачував усі податки, виплата буде нарахована. Послуга діє лише для жителів кількох регіонів, через які наразі проходить фронт. До цього переліку входять Сумщина, Харківщина, Миколаївщина, Чернігівщина, Запоріжжя, Донеччина, Луганщина, Житомирщина, Волинь, Дніпропетровщина, Одещина, Київщина та, власне, сама столиця.

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Як отримати?

Гроші нараховуються на банківську картку, яка оформлювалася у часи пандемії на виплату 1000 гривень за вакцинацію. Її можна відкрити у низці банків, котрі підтримують цю функцію.

Якщо у вас немає такого рахунку, то ваші дії мають бути наступними:

оформити спеціальну картку;

зайти у додаток "Дія" і натиснути розділ "Послуги"

оберіть варіант "єПідтримка", а в ньому пункт "Отримати допомогу".

Перелік напрямків, на які можна витрачати таку допомогу, не обмежується. Також гроші можна зняти в банкоматі чи перерахувати на інші картки.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що пенсійні виплати, незважаючи на воєнний стан, будуть проведені у березні згідно з усіма правилами. Ба, більше — держава не відмінила навіть запланований перерахунок для окремих категорій громадян.