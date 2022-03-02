Пенсії у березні будуть нараховані вчасно: названі дати

Влада піклується про своїх громадян

Попри складну гуманітарну ситуацію в Україні через російське вторгнення, що триває вже тиждень, Пенсійний Фонд розпочав підготовку до виплат пенсій та соціальних допомог населенню. Обіцяють, що вони будуть нараховані вчасно.

Про це повідомляється на офіційному сайті ПФУ.

Звичайно, нинішня ситуація має свої складнощі. Та влада докладає всіх можливих зусиль, аби забезпечити громадян коштами, які наразі є дуже потрібними всім, а особливо пенсіонерам.

За словами міністерки соціальної політики Марини Лазебної, пенсії мають почати нараховувати вже із 4 березня. Соціальна допомога буде виплачуватися у період із 4 по 10 березня.

Також слід додати, що війна внесла коррективи в місце проживання багатьох людей, у тому числі пенсійного віку. Якщо ви чи ваш родич опинилися серед тимчасово вимушених переселенців, вам варто звернутися до Пенсійного фонду. Звернення може бути особистим, телефоном чи в особистому кабінеті на вебпорталі е-послуг. До нього слід долучити заповнену заявку, зразок якої можна знайти за ПОСИЛАННЯМ.

Додамо, що у ПФУ наголошують — за потреби період виплат пенсій можуть продовжити до 25 числа.

Нагадаємо, що деякі із українських пенсіонерів мають отримати за перший весняний місяць вищі пенсії — їм буде проведена додаткова індексація виплат..