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Пенсії під загрозою через ситуацію із РФ? Стало відомо про долю надбавок в Україні

Автор
Олена Волкова Олена Волкова
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Пенсії в Україні мають підвищити 1 березня Новина оновлена 22 лютого 2022, 10:56
Пенсії в Україні мають підвищити 1 березня

Прем’єр каже, що українцям переживати нема про що

У зв’язку з тим, що в Україні виникла загроза можливого вторгнення Росії, багато українців похилого віку стурбовані долею соцвиплат. Проте в уряді кажуть, що обіцяна планова індексація пенсій з 1 березня 2022 залишається в силі.

Про це розповів прем’єр-міністр Денис Шмигаль, відповідаючи на запитання нардепів.

За його словами, НБУ має достатню кількість резервів, тому курс гривні залишиться стабільним, як і обіцяна надбавка до пенсій, яка належить 10 мільйонам людей.

Шмигаль каже, що ескалація біля кордонів негативно позначається на економічному тлі, проте під контролем. Зокрема, лише у січні бюджет країни було перевиконано більш як на 10 млрд грн.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у 2022 році на українських пенсіонерів чекає 12 перерахунків пенсій, які пройдуть у 5 етапів.

Крім того, з квітня на збільшення пенсій можуть розраховувати пенсіонери, які продовжують працювати. Також підвищення заплановано і в інші місяці року.

Також ми повідомляли, що окрім збільшення пенсійних виплат з весни на одержувачів соцдопомоги від держави чекають нововведення і з документами — частина з них стануть доступними в "Дії".

Теги:
#Пенсії #Надбавка #Індексації #Денис Шмигаль
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