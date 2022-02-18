Пенсії в Україні: кому готуватися до підвищення у 2022 році
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 33
Основні дати підвищення виплат пенсіонерам на 2022 рік.
З 1 березня в Україні близько 10 млн. одержувачів виплат від держави помітять підвищення пенсій. 2022 року воно не останнє.
Спираючись на дані Міністерства соціальної політики "Телеграф" розповідає про майбутні кроки на підтримку пенсіонерів.
У квітні перераховуватимуть пенсії для працюючих пенсіонерів. Вищий дохід вони отримають у червні.
Для тих, у кого виплата відбувається у розмірі прожиткового мінімуму, перерахунок настане у липні. Пенсію підвищать із 1934 гривень до 2027 року. У грудні — нове підвищення до 2093 грн.
Одні з наймасштабніших змін відбудуться у жовтні. З десятого місяця 2022 року до президентської програми додадуться люди старші 70 років. Вони отримуватимуть додатково 300 грн. Охопить програма загалом 4 млн вікових українців.
Також у жовтні:
- для категорії 70+ з повним страховим стажем (для жінок – 30 років, для чоловіків – 35) мінімальна виплата – 3 тисячі гривень.
- Якщо страховий стаж менший, то його зменшують пропорційно. У Мінсоцполітики навели приклад, що якщо жінка 70 років не доопрацювала до повного стажу 2 роки, то її пенсія становитиме 2800 грн та розраховуватиметься за формулою (3000 грн помножити на 28 років та розділити на 30).
- Якщо страховий стаж становить 20 років для жінок та 25 для чоловіків, то пенсіонер у віці від 70 до 80 років отримає не менше ніж 2500 грн, а для категорії 80+ — 2600 грн.
В останній місяць року — грудень для непрацюючих пенсіонерів, які з березня отримуватимуть "мінімалку" 2300 за наявності повного стразового стажу її піднімуть до 2500.
Раніше "Телеграф" писав про нововведення для пенсіонерів із електронними документами.
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-