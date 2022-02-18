Пенсії в Україні: кому готуватися до підвищення у 2022 році

Основні дати підвищення виплат пенсіонерам на 2022 рік.

З 1 березня в Україні близько 10 млн. одержувачів виплат від держави помітять підвищення пенсій. 2022 року воно не останнє.

Спираючись на дані Міністерства соціальної політики "Телеграф" розповідає про майбутні кроки на підтримку пенсіонерів.

У квітні перераховуватимуть пенсії для працюючих пенсіонерів. Вищий дохід вони отримають у червні.

Для тих, у кого виплата відбувається у розмірі прожиткового мінімуму, перерахунок настане у липні. Пенсію підвищать із 1934 гривень до 2027 року. У грудні — нове підвищення до 2093 грн.

Одні з наймасштабніших змін відбудуться у жовтні. З десятого місяця 2022 року до президентської програми додадуться люди старші 70 років. Вони отримуватимуть додатково 300 грн. Охопить програма загалом 4 млн вікових українців.

Також у жовтні:

для категорії 70+ з повним страховим стажем (для жінок – 30 років, для чоловіків – 35) мінімальна виплата – 3 тисячі гривень.

Якщо страховий стаж менший, то його зменшують пропорційно. У Мінсоцполітики навели приклад, що якщо жінка 70 років не доопрацювала до повного стажу 2 роки, то її пенсія становитиме 2800 грн та розраховуватиметься за формулою (3000 грн помножити на 28 років та розділити на 30).

Якщо страховий стаж становить 20 років для жінок та 25 для чоловіків, то пенсіонер у віці від 70 до 80 років отримає не менше ніж 2500 грн, а для категорії 80+ — 2600 грн.

В останній місяць року — грудень для непрацюючих пенсіонерів, які з березня отримуватимуть "мінімалку" 2300 за наявності повного стразового стажу її піднімуть до 2500.

Читайте також: Категорія Суспільство В Україні п’ять разів підвищать пенсії: кому і скільки додадуть з 1 березня Залежно від категорії, наявності стажу та інших умов зростання пенсій у березні може становити до 700 гривень

Раніше "Телеграф" писав про нововведення для пенсіонерів із електронними документами.