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Пенсії в Україні: кому готуватися до підвищення у 2022 році

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Виплати підвищуватимуть кілька разів Новина оновлена 18 лютого 2022, 13:57
Виплати підвищуватимуть кілька разів

Основні дати підвищення виплат пенсіонерам на 2022 рік.

З 1 березня в Україні близько 10 млн. одержувачів виплат від держави помітять підвищення пенсій. 2022 року воно не останнє.

Спираючись на дані Міністерства соціальної політики "Телеграф" розповідає про майбутні кроки на підтримку пенсіонерів.

У квітні перераховуватимуть пенсії для працюючих пенсіонерів. Вищий дохід вони отримають у червні.

Для тих, у кого виплата відбувається у розмірі прожиткового мінімуму, перерахунок настане у липні. Пенсію підвищать із 1934 гривень до 2027 року. У грудні — нове підвищення до 2093 грн.

Одні з наймасштабніших змін відбудуться у жовтні. З десятого місяця 2022 року до президентської програми додадуться люди старші 70 років. Вони отримуватимуть додатково 300 грн. Охопить програма загалом 4 млн вікових українців.

Також у жовтні:

  • для категорії 70+ з повним страховим стажем (для жінок – 30 років, для чоловіків – 35) мінімальна виплата – 3 тисячі гривень.
  • Якщо страховий стаж менший, то його зменшують пропорційно. У Мінсоцполітики навели приклад, що якщо жінка 70 років не доопрацювала до повного стажу 2 роки, то її пенсія становитиме 2800 грн та розраховуватиметься за формулою (3000 грн помножити на 28 років та розділити на 30).
  • Якщо страховий стаж становить 20 років для жінок та 25 для чоловіків, то пенсіонер у віці від 70 до 80 років отримає не менше ніж 2500 грн, а для категорії 80+ — 2600 грн.

В останній місяць року — грудень для непрацюючих пенсіонерів, які з березня отримуватимуть "мінімалку" 2300 за наявності повного стразового стажу її піднімуть до 2500.

Раніше "Телеграф" писав про нововведення для пенсіонерів із електронними документами.

Теги:
#Мінсоцполітики #Пенсіонери #Пенсії
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