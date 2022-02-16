Українцям перерахують пенсії: коли, кому та на скільки

Влада вирішила підтримати пенсіонерів

Весна в Україні принесе покращення фінансового становища для понад 10 млн пенсіонерів. Саме стільки людей можуть розраховувати на індексацію пенсій з 1 березня.

Такою інформацією поділився глава Кабміну Денис Шмигаль у своєму Telegram-каналі 16 лютого.

За словами політика, уряд погодив перерахунок пенсій для частини населення. Цього разу виплати буде піднято на 14%.

Зрозуміло, піднімуть пенсії не всім. Зараз на збільшення одержуваних грошей можуть розраховувати:

пенсіонери-військовослужбовці;

українці віком від 75 років;

ті, хто раніше не підпадав під індексацію, адже вперше отримав пенсію протягом останніх трьох років.

Також Шмигаль пообіцяв, що вже у лютому мають провести індексацію для соціальних пенсій. Цікаво, що на цей крок влада пішла раніше, ніж очікувалося. Насамперед подібне поліпшення анонсувалося лише на грудень 2022 року.

Нагадаємо, що раніше в уряді встановили єдину дату для перерахунку пенсій українцям. Повідомляється, що на індексації тепер пенсіонерам варто чекати щороку з 1 березня.

Також "Телеграф" писав, що в Україні пенсіонерам додатково пообіцяли вручити смартфоном, якщо вони вакцинуються від коронавірусної хвороби. Соцмережі дуже неоднозначно відреагували на таку пропозицію.