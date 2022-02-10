Пенсії в Україні оновлять: кому і коли чекати до 700 грн бонуса

Соцвиплати українцям перерахують уже цієї весни

2022 року всім українцям перерахують пенсії, приплюсувавши до 700 грн надбавки.

"Телеграф" розбирався, кому і коли чекати на збільшені соцвиплати.

Зокрема вже 1 березня на 14% проіндексують пенсії деяким категоріям населення.

Приблизно на 500 грн зростуть страхові виплати, призначені до 2019 року. Ще більше – близько 700 грн – отримають у надбавку військові у відставці.

А ось мінімальні розміри соцвиплат по інвалідності внаслідок аварії на ЧАЕС у середньому зростуть на 400 грн.

Також на 14% проіндексують щомісячні компенсаційні виплати до пенсії людей похилого віку. Людям 75-80 років додадуть по 456 грн, а тим, хто ще старший, — по 570 грн.

Щодо тих, кого індексація не торкнеться, їм теж перерахують допомогу, додавши до неї по 135 грн.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в жовтні 2017 року в Україні офіційно стартувала чергова пенсійна реформа, яка виявилася насправді збільшенням трудового стажу, який необхідний для виходу на пенсію. Ця обставина серйозно схвилювала українців і щоби якось заспокоїти громадськість, влада пообіцяла компенсувати незручність підвищенням пенсійних виплат.