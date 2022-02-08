"Е-бабуся" у "бубафоні": українці відреагували на ідею Зеленського дарувати смартфони пенсіонерам

Українці пропонують свої назви як для техніки, так і для компанії з видачі телефонів

У вівторок, 8 лютого, президент Володимир Зеленський запевнив українців, що всі вакциновані пенсіонери віком від 60 років зможуть отримати безкоштовний смартфон. Звісно, подібна обіцянка політика не пройшла непоміченою і викликала шквал реакцій у соцмережах.

Добірку найцікавіших та найяскравіших зібрав "Телеграф".

Одразу варто наголосити, що найчастіше українці налаштовані досить критично щодо подібної ініціативи. Насамперед їх цікавить, скільки грошей буде витрачено на такі "презенти" від держави. Дехто акцентує на тому, що всі витрати "ляжуть" на плечі держбюджету.

"Ще очевидно, що держава компенсуватиме операторам пільговий тариф. Ще плюс х*ліард гривень, — написав Facebook-користувач Антон Ходза. — Ця забавка Зеленського коштуватиме державі від 1,5 млрд доларів і вище".

З критикою ідеї смартфонів виступив і нардеп від "ЄС" Олександр Гончаренко.

"Володимире Олександровичу, ви дуже любите робити, а потім думати. Може, це нарешті подумаєте і перерозподілите ці гроші на армію? — запропонував політик. — Путін на порозі, нам допомагають іноземні партнери […], а ви хочете на фоні цього закупити 8 млн смартфонів?

Також деякі з користувачів вважають, що подібною ініціативою Зеленський намагається підкупити свій електорат у підготовці до другого терміну президентства.

"Підкуп виборців почався. Льоня Космос у кубі", — вважає користувач Сергій Руденко.

А от очільник "Цензор.Нет" Юрій Бутусов певним чином навіть підтримує введення такої програми. В першу чергу — через її ймовірну назву.

Вочевидь, що у загальному обговоренні ініціативи знайшлося місце для тематичних жартів і мемів. Більшість із них стосується можливої назви майбутньої ініціативи.

Також люди активно обговорюють тему та у коментарях. Тут без яскравих фраз теж не обходиться.

При цьому можна знайти і тих, кому ініціатива президента припала дуже до душі.

Зазначимо, що Володимир Зеленський часто стає об’єктом підвищеної уваги користувачів соцмереж. Як писав "Телеграф", раніше українці обговорювали одну із його останніх пресконференцій для журналістів.

Також ми писали про те, що користувачі з усієї країни говорили про ймовірну окупацію Харкова, яку президент і "анонсував".