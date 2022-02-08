"Е-бабуся" в "бубафоне": украинцы отреагировали на идею Зеленского дарить смартфоны пенсионерам

Украинцы предлагают свои названия как для техники, так и для компании по выдаче телефонов

Во вторник, 8 февраля, президент Владимир Зеленский заверил украинцев, что все вакцинированные пенсионеры в возрасте старше 60 лет смогут получить бесплатный смартфон. Разумеется, подобное обещание политика не прошло незамеченным и вызвало шквал реакций в соцсетях.

Подборку самых интересных и ярких собрал "Телеграф".

Изначально стоит подчеркнуть, что чаще всего украинцы настроены весьма критично против подобной инициативы. В первую очередь, их интересует, сколько денег будет потрачено на подобные "презенты" от государства. Некоторые подчеркивают, что все траты "лягут" на плечи госбюджета.

"Еще очевидно, что государство будет компенсировать операторам льготный тариф. Еще плюс х*лиард гривен, — написал Facebook-пользователь Антон Ходза. — Эта забавка Зеленского будет стоить государству от 1,5 млрд долларов и выше".

С критикой идеи смартфонов выступил и нардеп от "ЕС" Александр Гончаренко.

"Владимир Александрович, вы очень любите делать, а потом думать. Может, это наконец подумаете и перераспределите эти деньги на армию? — предложил политик. — Путин на пороге, нам помогают иностранные партнеры […], а вы хотите на фоне этого закупить 8 млн смартфонов?"

Также некоторые из юзеров считают, что подобной инициативой Зеленский старается подкупить свой электорат в подготовке ко второму сроку президентства.

"Подкуп выборцев начался. Леня Космос в кубе", — считает пользователь Сергей Руденко.

А вот редактору "Цензор.Нет" Юрию Бутусову идея насчет смартфонов даже частично понравилась. В первую очередь — из-за ее вероятного названия.

Отметим, что название будущего президентского проекта вызвало едва ли не самое большое обсуждение. Все потому, что в Дии уже предложили украинцам проголосовать за один из трех будущих вариантов.

Скрин из "Дии"

Некоторые из них показались большинству весьма созвучными с нецензурными выражениями, что и вызвало волну тематических шуток и мемов.

Также люди активно обсуждают тему и в комментариях. Здесь без ярких фраз тоже не обходится.

При этом можно найти и тех, кому инициатива президента пришлась весьма по душе.

Отметим, что Владимир Зеленский часто становится объектом повышенного внимания пользователей соцсетей. Как писал "Телеграф", ранее украинцы обсуждали одну из его последних пресс-конференций для журналистов.

Также мы писали о том, что юзеры со всей страны говорили о вероятной оккупации Харькова, которую президент и "анонсировал".