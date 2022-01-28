Пресс-конференция Зеленского вызвала шквал эмоций в соцсетях: что пишут украинцы

Выступление главы государства вызвало реакцию в сети.

В пятницу, 28 января, президент Украины Владимир Зеленский провел пресс-конференцию для представителей западных СМИ, во время которой призвал журналистов не пугать украинцев угрозой военного вторжения России, а также ответил на приглашение Москвы о том, чтобы приехать на переговоры в Сочи.

За выступлением главы государства также пристально наблюдали и в Украине.

В частности, украинские журналисты обратили внимание на то, как Зеленский говорит о лидерах западных стран и на то, как он говорит о России.

"По-моему, говоря о России, Зеленский более вежливый. Интересная тактика, скажем так. Любопытно, к чему приведёт", — указала журналистка и ведущая Ирина Ромалийская.

Другие же предположили, что основной посыл Зеленского к международным партнерам заключался в том, что те недостаточно помогают Украине, а также что в его словах ощущалась критика стран Запада.

Также прозвучало мнение, что Зеленский не всегда понимал сути вопросов, которые ему задавали журналисты.

Как сообщалось ранее, перед встречей с журналистами Зеленский провел телефонный разговор с президентом США Джо Байденом, в ходе которой стороны обсудили темы реформ, угроз со стороны России и финансовой поддержки. Вместе с тем в сети появилась информация о том, что разговор прошел не так гладко, как хотелось. После этого политики в США потребовали предоставить стенограмму разговора.