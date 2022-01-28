Пресконференція Зеленського викликала шквал емоцій у соцмережах: що пишуть українці

Виступ глави держави викликав бурхливу реакцію у мережі.

У п’ятницю, 28 січня, президент України Володимир Зеленський провів пресконференцію для представників західних ЗМІ, під час якої закликав журналістів не лякати українців загрозою військового вторгнення Росії, а також відповів на запрошення Москви про те, щоб приїхати на переговори до Сочі.

За виступом глави держави також уважно спостерігали й в Україні.

Зокрема, українські журналісти звернули увагу на те, як Зеленський говорить про лідерів західних країн та на те, як він говорить про Росію.

"На мою думку, говорячи про Росію, Зеленський більш чемний. Цікава тактика, скажімо так. Цікаво, до чого приведе", — зазначила журналістка і ведуча Ірина Ромалійська.

Інші припустили, що основний посил Зеленського до міжнародних партнерів полягав у тому, що ті недостатньо допомагають Україні, а також що в його словах відчувалася критика країн Заходу.

Також прозвучала думка, що Зеленський не завжди розумів сутність питань, які йому ставили журналісти.

Як повідомлялося раніше, перед зустріччю з журналістами Зеленський провів телефонну розмову з президентом США Джо Байденом, під час якої сторони обговорили теми реформ, погроз із боку Росії та фінансової підтримки. Водночас у мережі з’явилася інформація про те, що розмова пройшла не так гладко, як хотілося. Після цього політики США зажадали надати стенограму розмови.