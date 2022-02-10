Пенсии в Украине обновят: кому и когда ждать до 700 грн бонуса

Соцвыплаты украинцам пересчитают уже этой весной

В 2022 году всем украинцам пересчитают пенсии, приплюсовав до 700 грн надбавки.

"Телеграф" разбирался, кому и когда ждать увеличенные соцвыплаты.

В частности, уже 1 марта на 14% проиндексируют пенсии некоторым категориям населения.

Примерно на 500 грн вырастут страховые выплаты, назначенные до 2019 года. Еще больше — около 700 грн — получат в надбавку военные в отставке.

А вот минимальные размеры соцвыплат по инвалидности в результате аварии на ЧАЭС, в среднем, вырастут на 400 грн.

Также на 14% проиндексируют ежемесячные компенсационные выплаты к пенсии пожилых людей. Людям возрастом 75-80 лет добавят по 456 грн, а тем, кто еще старше, — по 570 грн.

Что же касается тех, кого индексация не коснется, им тоже пересчитают пособие, добавив к нему по 135 грн.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в октябре 2017 года в Украине официально стартовала очередная пенсионная реформа, на деле выразившаяся в увеличение трудового стажа, необходимого для выхода на пенсию. Это обстоятельство всерьез взволновало украинцев и чтобы как-то успокоить общественность, власти пообещали компенсировать неудобство повышением пенсионных выплат.