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В Украине пять раз повысят пенсии: кому и сколько добавят с 1 марта

Автор
Никита Синицин Никита Синицин
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От 100 до 700 гривен обещают добавить пенсионерам в марте Новость обновлена 08 февраля 2022, 13:55
От 100 до 700 гривен обещают добавить пенсионерам в марте

В зависимости от категории, наличия стажа и прочих условий рост пенсий в марте может составить до 700 гривен

В 2022 году украинских пенсионеров ожидает 12 пересчетов пенсий, которые пройдут в 5 этапов, и первый из них случится уже в марте.

Сколько получат пенсионеры весной

Как сообщили в министерстве социальной политики Украины, с 1 марта 2022 года:

1) планируется индексация пенсий на 14%, так что:

  • страховые пенсии, назначенные до 2019 года, вырастут от 100 гривен, а средний размер роста составит около 500 гривен
  • пенсии военным в среднем вырастут на 700 гривен;
  • минимальные размеры пенсий по инвалидности в результате аварии на ЧАЭС в среднем вырастут на 400 грн, увеличатся также и другие пенсии лицам с инвалидностью из числа ликвидаторов аварии на ЧАЭС.

2) тех, на кого индексация не распространяется, ждет доплата в 135 гривен;

3) минимальная пенсия для людей с инвалидностью I группы и лиц с полным страховым стажем (30 лет для женщин и 35 лет для мужчин) вырастет с 2200 до 2300 грн, неработающие пенсионеры из числа получателей минимальных пенсий, без полного стажа, будут получать на 166 гривен больше — 2100 гривен;

4) государственная помощь вырастет на:

  • 400 грн (с 1 700 грн до 2 100 грн) для получателей пособия на каждого ребенка, воспитывающегося в многодетной семье;
  • 166 грн (с 1934 грн до 2 100 грн) для получателей государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью, а также лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью, получающим государственную социальную помощь.

5) на 14% будут проиндексированы ежемесячные компенсационные выплаты к пенсии пожилых людей, так что после индексации выплаты составят для:

  • лиц возрастом от 75 до 80 лет — 456 грн;
  • лиц возрастом старше 80 лет — 570 грн.

Если изменения примет Кабмин

Правда, все это, как уточнили в Минсоце, прописано в проекте постановления Кабмина, который пока так и не принят, а 8 февраля заканчивается его общественное обсуждение.

В целом результаты пенсионной реформы, стартовавшей в Украине с 2017 года, оказались весьма неоднозначными – за это время пенсионеров стало меньше на 1 миллион, а бюджет Пенсионного фонда по-прежнему дотируется государством.

Теги:
#Минсоцполитики #Пенсии #Социальная помощь
От 100 до 700 гривен обещают добавить пенсионерам в марте
Общество
В Украине пять раз повысят пенсии: кому и сколько добавят с 1 марта
Дата публикации
Дата публикации
Категория
От 100 до 700 гривен обещают добавить пенсионерам в марте
В Украине пять раз повысят пенсии: кому и сколько добавят с 1 марта
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