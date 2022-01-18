Сколько больших надбавок к пенсиям будет в 2022 году: подробности

Надбавку к пенсиям получат миллионы граждан разных категорий.

В Украине в 2022 году Минсоцполитики запланировало несколько этапов повышения пенсионных выплат, а некоторым категориям пенсии вообще пересчитают задним числом.

Согласно постановлению профильного министерства, массовых повышений пенсий в текущем году будет четыре — два больших и два, относящихся к определённым категориям.

Повышение пенсий в 2022 году

Март

Повышение пенсий в марте будет связанным с плановой индексацией и коснется 10 миллионов граждан.

Для граждан, которые ушли на трудовую пенсию и не работают, выплату проиндексируют оценочно на 10-12%. В Украине это приблизительно 7 млн человек.

Также в марте будет проведена индексация ежемесячных доплат для пенсионеров некоторых возрастных категорий:

старше 80 лет — получат ежемесячную прибавку в размере 500 грн;

граждане в возрасте 75-80 лет — 400 грн.

Апрель

С 1 апреля пенсии проиндексируют всем работающим пенсионерам, которых в Украине насчитывается около 3 тысяч человек. Сумма индексации у каждого будет индивидуальной — чем больше пенсия, тем выше она вырастет.

Июль

С 1 июля в Украине возрастет размер минимальной пенсии — до 2 тыс. 27 грн, (+93 грн) и максимальной – до 20 тыс. 270 грн (+66 грн).

А тем пенсионерам, стаж работы у которых превышает 35 лет (у мужчин) и 30 лет (у женщин) за каждый "лишний" год прибавят сначала 93 копейки, а затем 66 копеек.

Октябрь

В октябре повышение пенсий коснется украинцев старше 70 лет — размер минимальной пенсии составит 3 тысячи гривен при условии полного стажа (35 лет — для мужчин, 30 лет — для женщин).

Размер минимальной пенсии по возрасту для пенсионеров от 65 лет в октябре повысят до 2 тыс. 680 грн.

А для пенсионеров в возрасте от 70 до 75 лет будет установлена ежемесячная доплата к пенсии в размере 300 грн. Это коснется 1,7 млн украинцев.

Ранее "Телеграф" сообщал, как будут работать накопительные пенсии в Украине.