"Скоро на пенсии нужен будет 1 трлн грн. Это тупик": ждать ли украинским пенсионерам улучшений

За время пенсионной реформы умерли сотни тысяч пенсионеров, но на пенсиях оставшихся это отразилось слабо

В октябре 2017 года в Украине официально стартовала очередная пенсионная реформа, на деле выразившаяся в увеличение трудового стажа, необходимого для выхода на пенсию. Это обстоятельство всерьез взволновало украинцев и чтобы как-то успокоить общественность, власти пообещали компенсировать неудобство повышением пенсионных выплат.

В частности, только в 2022 году украинцев ожидают 5 этапов роста пенсионных выплат, в рамках которых их пересчитают 12 раз.

"Телеграф" пытался разобраться, как пенсионная реформа отразилась на украинских пенсионерах.

Пенсионный стаж вырос, но его можно купить

С тех пор как минимальный пенсионный стаж начал расти, в Украине сформировались следующие требования по возрасту выхода на пенсию:

60 лет – 29 лет стажа;

63 года – от 19 до 29 лет;

65 лет – от 15 до 19 лет.

Правда, для тех, у кого не хватает стажа для выхода на пенсию, есть возможность его докупить, что обойдется в 34 320 гривен за каждый нужный вам год или 2860 гривен за 1 месяц.

Средняя пенсия выросла в 1,5 раза, но ее получают лишь 20% украинцев

Компенсацией роста требований по трудовому стажу должно было стать повышение средних пенсионных выплат, которые, по данным сервиса Опендатабот с 2017 года выросли всего в 1,58 раза – с 2479 до 3916 гривен ежемесячно.

Согласно данным ПФУ, больше всего украинских пенсионеров – 3,853 млн человек или 35,5% — получают пенсионную выплату в диапазоне от 2000 до 3000 гривен. Пенсию до 2000 гривен ежемесячно получают примерно 1,45 млн украинских пенсионеров или 13,3%.

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Среднемесячную пенсию по Украине в 3916 гривен, по сути, получает лишь каждый пятый украинский пенсионер – 2,303 млн человек, чьи выплаты колеблются от 3001 до 4000 гривен.

Немногим более миллиона – 1,056 млн человек, получают пенсию до 5000 гривен, 1,668 млн украинцев имеют пенсию от 5 до 10 тысяч гривен.

Наконец, 511 396 украинцев получают пенсионные выплаты свыше 10 000 гривен.

В целом на выплату пенсий ежемесячно ПФУ расходует 43,272 млрд грн, а его общий бюджет на 2022 год утвержден на уровне 531 млрд грн, что на 31 млрд грн больше чем в 2021 году.

Пенсионеров стало меньше на миллион, но этого все равно много

С начала запуска пенсионной реформы в Украине 17 октября 2017 года, число пенсионеров в Украине уменьшилось почти на миллион человек – с 11,725 млн до 10,841 млн.

Тем не менее, как говорят эксперты, это совершенно не поможет улучшить баланс Пенсионного фонда и скорее вызовет противоположный эффект.

Так, экономический эксперт Александр Охрименко предсказывает, что уже в текущем году на выплаты пенсионерам понадобится 660 млрд грн, а скоро будет нужен 1 трлн.

"Все равно у нас ужасно много пенсионеров, поэтому у людей такие маленькие пенсии и большие проблемы с Пенсионным фондом. В этом году Украине нужно 660 млрд грн, чтобы выплатить пенсию, а еще пару лет назад было достаточно 500 млрд грн. А скоро нужно будет 1 трлн грн. Это просто тупик. Пенсии в Украине можно платить только за счет ЕСВ, которые украинцы в большинстве своем платить не хотят", — пишет Охрименко на своей странице в Facebook.

Александр Охрименко

Старший экономист Case Ukraine Владимир Дубровский в комментарии UBR.ua отметил, что за последние три года количество плательщиков в Пенсионный фонд уменьшилось почти пропорционально сокращению числа пенсионеров. Так, в 2018 году плательщиков насчитывалось 10,8 млн, а на конец 2021-го – уже 9,95 млн.

По словам экономиста, данная тенденция характерна для стран с такой демографией, как Украина — количество плетельщиков в ПФ сокращается быстрее, чем количество пенсионеров.

Для улучшения ситуации в пенсионной сфере государство намерено внедрить в Украине систему накопительных пенсий, правда, по признанию министра соцполитики Украины Марины Лазебной, потребуется не один год, чтобы система заработала.