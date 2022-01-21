"Скоро на пенсії потрібен буде 1 трлн грн. Це глухий кут": чи чекати українським пенсіонерам покращень

За час пенсійної реформи померли сотні тисяч пенсіонерів, але на пенсіях тих, що залишилися, це позначилося слабо

У жовтні 2017 року в Україні офіційно стартувала чергова пенсійна реформа, яка на ділі спричинила збільшення трудового стажу, необхідного для виходу на пенсію. Ця обставина серйозно схвилювала українців і аби якось заспокоїти громадськість, влада пообіцяла компенсувати незручність підвищенням пенсійних виплат.

Зокрема, лише у 2022 році на українців очікують 5 етапів зростання пенсійних виплат, у рамках яких їх перерахують 12 разів.

"Телеграф" намагався розібратися, як пенсійна реформа вплинула на українських пенсіонерів.

Пенсійний стаж виріс, але його можна купити

Відколи мінімальний пенсійний стаж почав зростати, в Україні сформувалися такі вимоги щодо віку виходу на пенсію:

60 років – 29 років стажу;

63 роки – від 19 до 29 років;

65 років – від 15 до 19 років.

Щоправда, для тих, у кого не вистачає стажу для виходу на пенсію, є можливість його докупити, що коштуватиме 34 320 гривень за кожен потрібний вам рік або 2860 гривень за 1 місяць.

Середня пенсія зросла в 1,5 рази, але її одержують лише 20% українців

Компенсацією зростання вимог щодо трудового стажу мало стати підвищення середніх пенсійних виплат, які, за даними сервісу Опендатабот з 2017 року, зросли всього в 1,58 рази – з 2479 до 3916 гривень щомісяця.

За даними ПФУ, найбільше українських пенсіонерів – 3,853 млн осіб або 35,5% – отримують пенсійну виплату в діапазоні від 2000 до 3000 гривень. Пенсію до 2000 гривень щомісяця отримують приблизно 1,45 млн. українських пенсіонерів або 13,3%.

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Середньомісячну пенсію по Україні в 3916 гривень, по суті, отримує лише кожен п’ятий український пенсіонер – 2,303 млн. осіб, чиї виплати коливаються від 3001 до 4000 гривень.

Дещо більше мільйона – 1,056 млн осіб, отримують пенсію до 5000 гривень, 1,668 млн українців мають пенсію від 5 до 10 тисяч гривень.

Зрештою, 511 396 українців одержують пенсійні виплати понад 10 000 гривень.

Загалом на виплату пенсій щомісяця ПФУ витрачає 43,272 млрд грн, а його загальний бюджет на 2022 рік затверджено на рівні 531 млрд грн, що на 31 млрд грн більше, ніж у 2021 році.

Пенсіонерів поменшало на мільйон, але цього все одно забагато

З початку запуску пенсійної реформи в Україні 17 жовтня 2017 року кількість пенсіонерів в Україні зменшилася майже на мільйон осіб – з 11,725 млн до 10,841 млн.

Проте, як кажуть експерти, це зовсім не допоможе покращити баланс Пенсійного фонду та швидше викличе протилежний ефект.

Так, економічний експерт Олександр Охріменко передбачає, що вже цього року на виплати пенсіонерам знадобиться 660 млрд грн, а незабаром буде потрібний 1 трлн.

"Все одно у нас дуже багато пенсіонерів, тому у людей такі маленькі пенсії та великі проблеми з Пенсійним фондом. Цього року Україні потрібно 660 млрд грн, щоб виплатити пенсію, а ще пару років тому було достатньо 500 млрд грн. А незабаром потрібен буде 1 трлн грн. Це просто глухий кут. Пенсії в Україні можна платити тільки за рахунок ЄСВ, які українці здебільшого платити не хочуть", — пише Охріменко на своїй сторінці у Facebook.

Олександр Охріменко

Старший економіст Case Ukraine Володимир Дубровський у коментарі UBR.ua зазначив, що за останні три роки кількість платників до Пенсійного фонду зменшилася майже пропорційно до скорочення кількості пенсіонерів. Так, 2018 року платників налічувалося 10,8 млн, а на кінець 2021-го – вже 9,95 млн.

За словами економіста, ця тенденція характерна для країн з такою демографією, як Україна — кількість плетівників у ПФ скорочується швидше, ніж кількість пенсіонерів.

Для покращення ситуації у пенсійній сфері держава має намір запровадити в Україні систему накопичувальних пенсій, щоправда, за визнанням міністра соцполітики України Марини Лазебної, потрібно не один рік, щоб система запрацювала.