В Україні п’ять разів підвищать пенсії: кому і скільки додадуть з 1 березня

Залежно від категорії, наявності стажу та інших умов зростання пенсій у березні може становити до 700 гривень

У 2022 році на українських пенсіонерів чекає 12 перерахунків пенсій, які пройдуть у 5 етапів, і перший з них відбудеться вже у березні.

Скільки отримають пенсіонери навесні

Як повідомили у міністерстві соціальної політики України, з 1 березня 2022 року:

1) планується індексація пенсій на 14%, отже:

страхові пенсії, призначені до 2019 року, зростуть від 100 гривень, а середній розмір зростання становитиме близько 500 гривень.

пенсії військовим у середньому зростуть на 700 гривень;

мінімальні розміри пенсій по інвалідності внаслідок аварії на ЧАЕС у середньому зростуть на 400 грн, збільшаться також інші пенсії особам з інвалідністю з числа ліквідаторів аварії на ЧАЕС.

2) на тих, на кого індексація не поширюється, чекає доплата у 135 гривень;

Читайте також: Категорія Україна Українцям знову перерахують пенсії: кому і коли чекати надбавки Весною виплати зміняться у працюючих пенсіонерів, людей старших 75 та отримувачів трудової пенсії.

3) мінімальна пенсія для людей з інвалідністю І групи та осіб з повним страховим стажем (30 років для жінок та 35 років для чоловіків) зросте з 2200 до 2300 грн, непрацюючі пенсіонери з числа отримувачів мінімальних пенсій, без повного стажу, отримуватимуть на 166 гривень більше – 2100 гривень;

4) державна допомога зросте на:

400 грн (з 1 700 грн до 2 100 грн) для одержувачів допомоги на кожну дитину, яка виховується у багатодітній сім’ї;

166 грн (з 1934 грн до 2 100 грн) для одержувачів державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю, а також особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, які отримують державну соціальну допомогу.

5) на 14% будуть проіндексовані щомісячні компенсаційні виплати до пенсії людей похилого віку, тому після індексації виплати складуть для:

осіб віком від 75 до 80 років – 456 грн;

осіб старших за 80 років – 570 грн.

Якщо зміни прийме Кабмін

Щоправда, все це, як уточнили в Мінсоці, прописано у проекті постанови Кабміну, який поки що так і не прийнятий, а 8 лютого закінчується його громадське обговорення.

Загалом результати пенсійної реформи, яка стартувала в Україні з 2017 року, виявилися дуже неоднозначними – за цей час пенсіонерів поменшало на 1 мільйон, а бюджет Пенсійного фонду, як і раніше, дотується державою.