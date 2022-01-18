Скільки великих надбавок до пенсій буде у 2022 році: подробиці

Надбавку до пенсій отримають мільйони громадян різних категорій.

В Україні 2022 року Мінсоцполітики запланувало кілька етапів підвищення пенсійних виплат, а деяким категоріям пенсії взагалі перерахують заднім числом.

Відповідно до постанови профільного міністерства, масових підвищень пенсій у поточному році буде чотири — два великі та два, що стосуватимуться певних категорій.

Підвищення пенсій у 2022 році

Березень

Підвищення пенсій у березні буде пов’язаним із плановою індексацією та торкнеться 10 мільйонів громадян.

Для громадян, які пішли на трудову пенсію та не працюють, виплату проіндексують оцінно на 10-12%. В Україні це приблизно 7 млн людей.

Також у березні буде проведено індексацію щомісячних доплат для пенсіонерів деяких вікових категорій:

старше 80 років — отримають щомісячну надбавку у розмірі 500 грн;

громадяни віком 75-80 років — 400 грн.

Квітень

З 1 квітня пенсії проіндексують усім працюючим пенсіонерам, яких в Україні налічується близько 3 тисяч людей. Сума індексації у кожного буде індивідуальною — чим більша пенсія, тим вище вона зросте.

Липень

З 1 липня в Україні зросте розмір мінімальної пенсії – до 2 тис. 27 грн (+93 грн) та максимальної – до 20 тис. 270 грн (+66 грн).

А тим пенсіонерам, стаж роботи у яких перевищує 35 років (у чоловіків) та 30 років (у жінок) за кожен "зайвий" рік додадуть спочатку 93 копійки, а потім 66 копійок.

Жовтень

У жовтні підвищення пенсій зачепить українців віком від 70 років — розмір мінімальної пенсії становитиме 3 тисячі гривень за умови повного стажу (35 років — для чоловіків, 30 років — для жінок).

Розмір мінімальної пенсії за віком для пенсіонерів віком від 65 років у жовтні підвищать до 2 тис. 680 грн. А для пенсіонерів віком від 70 до 75 років буде встановлено щомісячну доплату до пенсії у розмірі 300 грн. Це стосуватиметься 1,7 млн українців.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як працюватимуть накопичувальні пенсії в Україні.