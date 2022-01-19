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Українцям знову перерахують пенсії: кому і коли чекати надбавки

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Галина Михайлова Галина Михайлова
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Додаток до пенсії залежатиме від стажу чи віку
Додаток до пенсії залежатиме від стажу чи віку

Весною виплати зміняться у працюючих пенсіонерів, людей старших 75 та отримувачів трудової пенсії.

За поточний рік українцям, які отримують пенсійні виплати від держави, збільшать їх обсяг кілька разів. Найближче підвищення буде весною.

Весняний перерахунок стане масовим – пройде планова індексація пенсій на початку березня. Орієнтовно зміни відчують 10 мільйонів людей. Серед них 7 млн — пенсіонери, які не працюють і пішли на трудову пенсію. Їм мають підвищити виплати у середньому на 11%. У 2022 році індексація може поширитись і на виплати для частини категорій, виключених у 2017 році. Серед них — держслужбовці та вчені.

Окремо березень ознаменується перерахунком надбавок до пенсії для людей, старших 75 та 80 років. Перші отримають по 400 грн доплати щомісяця, другі — 500 грн.

Друге весняне підвищення у квітні зачепить працюючих пенсіонерів. В Україні таких приблизно три тисячі. Перерахунок врахує стаж роботи та зарплату.

Раніше Телеграф писав, що в Україні за 2022 рік планується дюжина підвищень виплат. Крім весни їх варто очікувати у липні, жовтні та грудні.

Теги:
#Пенсійний фонд #Пенсіонери #Пенсії #Перерахунок
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