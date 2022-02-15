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В Україні пенсії підніматимуть щороку: Рада визначилась із датою

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Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Верховна Рада прийняла закон № 4668 про вдосконалення пенсійного законодавства Новина оновлена 15 лютого 2022, 15:21
Верховна Рада прийняла закон № 4668 про вдосконалення пенсійного законодавства

Пенсії індексуватимуть щороку 1 березня.

В Україні очікується чергова хвиля перерахунку пенсій у рамках удосконалення пенсійного законодавства. Цього разу зміни у виплатах чекають військових і державних службовців.

Про це свідчить законопроєкт № 4668, за який у вівторок, 14 лютого, у другому читанні проголосували 352 народних депутати.

Передбачається, що цей закон вирішить низку важливих питань щодо пенсійного законодавства, зокрема у частині індексації пенсій військовослужбовцям та держслужбовцям, їх дострокового виходу на пенсії та інших не менш важливих питань.

Зокрема, пропонується:

  • індексувати пенсії щорічно — 1 березня;
  • пенсії військовослужбовцям та держслужбовцям індексувати на загальних умовах;
  • призначати пенсії достроково за 1,5 роки до досягнення пенсійного віку тим особам, з якими перервали трудовий договір через зміни в організації виробництва;
  • надавати пенсії батькам дітей, які мають важке, рідкісне захворювання, але не мають встановленої інвалідності;
  • збільшити віковий поріг визначення дитини особою з інвалідністю з дитинства з 16 до 18 років;
  • встановити, що непрацездатними членами сім’ї також вважаються чоловік (дружина), батько, мати, якщо вони досягли віку 65 років;
  • усунути різницю в розмірах надбавок за однакову тривалість більш пізнього виходу на пенсію, яка наразі в деяких випадках відрізняється в декілька разів залежно від часу виходу на пенсію (до чи після 2004 року).

Раніше "Телеграф" повідомляв, на скільки може збільшитися розмір пенсій в Україні після перерахунку та для яких категорій громадян.

Теги:
#Україна #Індексація #Пенсія #Перерахунок
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