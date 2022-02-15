В Україні пенсії підніматимуть щороку: Рада визначилась із датою

Пенсії індексуватимуть щороку 1 березня.

В Україні очікується чергова хвиля перерахунку пенсій у рамках удосконалення пенсійного законодавства. Цього разу зміни у виплатах чекають військових і державних службовців.

Про це свідчить законопроєкт № 4668, за який у вівторок, 14 лютого, у другому читанні проголосували 352 народних депутати.

Передбачається, що цей закон вирішить низку важливих питань щодо пенсійного законодавства, зокрема у частині індексації пенсій військовослужбовцям та держслужбовцям, їх дострокового виходу на пенсії та інших не менш важливих питань.

Зокрема, пропонується:

індексувати пенсії щорічно — 1 березня;

пенсії військовослужбовцям та держслужбовцям індексувати на загальних умовах;

призначати пенсії достроково за 1,5 роки до досягнення пенсійного віку тим особам, з якими перервали трудовий договір через зміни в організації виробництва;

надавати пенсії батькам дітей, які мають важке, рідкісне захворювання, але не мають встановленої інвалідності;

збільшити віковий поріг визначення дитини особою з інвалідністю з дитинства з 16 до 18 років;

встановити, що непрацездатними членами сім’ї також вважаються чоловік (дружина), батько, мати, якщо вони досягли віку 65 років;

усунути різницю в розмірах надбавок за однакову тривалість більш пізнього виходу на пенсію, яка наразі в деяких випадках відрізняється в декілька разів залежно від часу виходу на пенсію (до чи після 2004 року).

Раніше "Телеграф" повідомляв, на скільки може збільшитися розмір пенсій в Україні після перерахунку та для яких категорій громадян.