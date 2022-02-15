В Украине пенсии будут поднимать каждый год: Рада определилась с датой

Пенсии будут индексироваться ежегодно 1 марта.

В Украине ожидается очередная волна перерасчета пенсий в рамках усовершенствования пенсионного законодательства. В этот раз изменения в выплатах ждут военных и государственных служащих.

Об этом свидетельствует законопроект №4668, за который во вторник, 14 февраля, во втором чтении проголосовали 352 народных депутата.

Предполагается, что этот закон решит ряд важных вопросов пенсионного законодательства, в частности касаемо индексации пенсий военнослужащим и госслужащим, их досрочному выходу на пенсии и другим не менее важным вопросам.

Так, предлагается:

индексировать пенсии ежегодно — 1 марта;

пенсии военнослужащим и госслужащим индексировать на общих условиях;

назначать пенсии досрочно за 1,5 года до достижения пенсионного возраста тем лицам, с которыми прервали трудовой договор из-за изменений организации производства;

предоставлять пенсии родителям детей, имеющих тяжелое, редкое заболевание, но не имеющих установленной инвалидности;

увеличить возрастной порог определения ребенка лицом с инвалидностью с детства с 16 до 18 лет;

установить, что нетрудоспособными членами семьи также считаются супруг, родитель, мать, если они достигли возраста 65 лет;

устранить разницу в размерах надбавок за одинаковую продолжительность более позднего выхода на пенсию, которая в некоторых случаях отличается в несколько раз в зависимости от времени выхода на пенсию (до или после 2004 года).

Ранее "Телеграф" сообщал, на сколько может увеличиться размер пенсий в Украине после пересчета и для каких категорий граждан.