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Пенсії в Україні виростуть: хто отримає надбавку у півсотні гривень

Автор
Анастасія Мірошник
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Пенсіонери отримають надбавки до виплат вже у березні Новина оновлена 14 лютого 2022, 16:42
Пенсіонери отримають надбавки до виплат вже у березні

Скільки отримуватимуть пенсіонери після щорічної індексації.

Міністерство соціальної політики України нещодавно повідомило, що українські пенсіонери відчують істотні зміни у сумах пенсій. Детальніше в тому, які суми отримуватимуть пенсіонери, розбирався "Телеграф".

З 1 березня 2022 року очікується індексація, яка стане відчутною для гаманців пенсіонерів.

Так, індексація у 14% стосуватиметься отримувачів страхових пенсій, які були призначені до 2019 року, їх виплати збільшаться мінімум на 100 гривень.

Для військових сума пенсії може зрости до 1500 гривень.

Розмір мінімальної пенсії по інвалідності внаслідок аварії на ЧАЕС також збільшиться. Пенсії ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС також підпадають під індексацію, вони можуть піднятися на 400 гривень.

Пенсійне забезпечення людей похилого віку також збільшиться внаслідок індексації. Особи віком від 75 до 80 років отримають надбавку 456 грн, старше 80 років – 570 гривень.

Тих, кому індексація не призначена, очікує доплата.

Людям з інвалідністю І групи та особам з повним страховим стажем (30 років для жінок та 35 років для чоловіків) мінімальні виплати збільшать до 2300 грн., непрацюючі пенсіонери з-поміж отримувачів мінімальних пенсій, без повного стажу, отримуватимуть на 166 гривень більше.

Допомога держави для багатодітних сімей зросте на 400 гривень на кожну дитину.

Інваліди дитинства та діти з інвалідністю отримають доплату до соціальної допомоги у 166 грн. Таку надбавку отримають і особи, які не мають права на пенсію, а також люди з інвалідністю.

Раніше "Телеграф" писав, що пенсії в Україні підвищуватимуть у п’ять етапів.

Теги:
#Виплати #Пенсія #Міністерство соціальної політики
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