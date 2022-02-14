Пенсии в Украине вырастут: кто получит надбавку в полсотни гривен

Сколько будут получать пенсионеры после ежегодной индексации.

Министерство социальной политики Украины недавно сообщило, что украинские пенсионеры ощутят значительные изменения в суммах пенсий. Детальнее в том, какие сумы будут получать пенсионеры, разбирался"Телеграф".

С 1 марта 2022 года ожидается индексация, которая станет ощутимой для кошельков пенсионеров.

Так, индексация в 14% коснется обладателей страховых пенсий, которые были назначены до 2019 года, их выплаты увеличатся минимум на 100 гривен.

Для военных сума пенсии может вырасти до 1500 гривен.

Размер минимальной пенсии по инвалидности в результате аварии на ЧАЭС также увеличится. Пенсии ликвидаторов последствий аварии на ЧАЭС будут подвержены индексации, они могут подняться на 400 гривен.

Пенсионное обеспечение пожилых людей также увеличится за счет индексации. Лица возрастом от 75 до 80 лет получат надбавку в 456 грн, старше 80 лет – 570 гривен.

Для тех, кому индексация не предназначена, ожидает доплата.

Людям с инвалидностью I группы и лицам с полным страховым стажем (30 лет для женщин и 35 лет для мужчин) минимальные выплаты увеличат до 2300 грн, неработающие пенсионеры из числа получателей минимальных пенсий, без полного стажа, будут получать на 166 гривен больше.

Помощь государства для многодетных семей вырастет на 400 гривен на каждого ребенка.

Инвалиды детства и дети с инвалидностью получат доплату к социальной помощи в 166 грн. Такую надбавку получат и лица, не имеющие права на пенсию, а также люди с инвалидностью.

Ранее "Телеграф" писал, что пенсии в Украине будут повышать в пять этапов.