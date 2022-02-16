Украинцам пересчитают пенсии: когда, кому и на сколько
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Власть решила поддержать пенсионеров
Весна в Украине принесет улучшение финансового состояния для более 10 млн пенсионеров. Именно столько человек могут рассчитывать на индексацию пенсий с 1 марта.
Такой информацией поделился глава Кабмина Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале 16 февраля.
По словам политика, правительство согласовало пересчет пенсий для части населения. В этот раз выплаты будут подняты на 14%.
Разумеется, поднимут пенсии не всем. Сейчас на увеличение получаемых денег могут рассчитывать:
- пенсионеры-военнослужащие;
- украинцы старше 75 лет;
- те, кто ранее не попадал под индексацию, ведь впервые получил пенсию на протяжении последних трех лет.
Также Шмыгаль пообещал, что уже в феврале должны провести индексацию для социальных пенсий. Интересно, что на этот шаг власть пошла раньше, чем должна была. Прежде подобное улучшение анонсировалось только на декабрь 2022 года.
Напомним, что ранее в правительстве установили единую дату для перерасчета пенсий украинцам. Сообщается, что индексаций теперь пенсионерам стоит ждать ежегодно с 1 марта.
Также "Телеграф" писал, что в Украине пенсионерам дополнительно пообещали вручить по смартфону, если они вакцинируются от коронавирусной болезни. Соцсети весьма неоднозначно отреагировали на подобное предложение.
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