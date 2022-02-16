Укр

Украинцам пересчитают пенсии: когда, кому и на сколько

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
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Больше денег выплатят уже в марте Новость обновлена 16 февраля 2022, 15:35
Больше денег выплатят уже в марте

Власть решила поддержать пенсионеров

Весна в Украине принесет улучшение финансового состояния для более 10 млн пенсионеров. Именно столько человек могут рассчитывать на индексацию пенсий с 1 марта.

Такой информацией поделился глава Кабмина Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале 16 февраля.

По словам политика, правительство согласовало пересчет пенсий для части населения. В этот раз выплаты будут подняты на 14%.

Разумеется, поднимут пенсии не всем. Сейчас на увеличение получаемых денег могут рассчитывать:

  • пенсионеры-военнослужащие;
  • украинцы старше 75 лет;
  • те, кто ранее не попадал под индексацию, ведь впервые получил пенсию на протяжении последних трех лет.

Также Шмыгаль пообещал, что уже в феврале должны провести индексацию для социальных пенсий. Интересно, что на этот шаг власть пошла раньше, чем должна была. Прежде подобное улучшение анонсировалось только на декабрь 2022 года.

Напомним, что ранее в правительстве установили единую дату для перерасчета пенсий украинцам. Сообщается, что индексаций теперь пенсионерам стоит ждать ежегодно с 1 марта.

Также "Телеграф" писал, что в Украине пенсионерам дополнительно пообещали вручить по смартфону, если они вакцинируются от коронавирусной болезни. Соцсети весьма неоднозначно отреагировали на подобное предложение.

Теги:
#Украина #Пенсионеры #Индексация #Пенсии
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