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В Україні готують нововведення для пенсіонерів: подробиці

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Пенсійні документи можуть стати електронними
Пенсійні документи можуть стати електронними

Для одержувачів виплат відкриють електронні можливості.

Українських пенсіонерів із березня чекає кілька нововведень. Окрім запланованого підвищення виплат, з першого місяця весни також планують ввести документи у "Дію".

Про це повідомляє "Укрінформ".

Електронний варіант пенсійного посвідчення може з’явитися як на порталі, так і в однойменному застосунку — над цим працює команда "Дії". Зазначається, що таке посвідчення матиме, як і паперове, однакову юридичну силу та термін дії.

Електронне відображення буде формуватися за наявності даних у реєстрах автоматично. Для цього мають бути доступні оцифроване обличчя особи та унікальний електронний ідентифікатор. Це може бути QR або цифровий код, який дає можливість "підтягнути" інформацію з потрібного джерела.

На порталі "Дія" для одержувачів пенсійних виплат вже доступна низка функцій. Серед них — довідка про доходи пенсіонера (на її отримання, як стверджується, потрібно кілька хвилин), подання заяви на призначення пенсії та заявки на перерахунок (термін розгляду до 10 днів). Ці послуги є безкоштовними. Також можна отримати автоматичні довідки про страховий стаж, суму зарплати з якої сплачується ЄСВ та інформацію з реєстру застрахованих громадян.

Раніше "Телеграф" писав, що у 2022 році пенсії підвищуватимуть кілька разів за особливим графіком. Навесні це відбудеться двічі.

Теги:
#Пенсійний фонд #Пенсіонери #Пенсія #Посвідчення #ДІЯ #Пенсійне посвідчення
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