Пенсії в Україні перерахують: кому і коли чекати на бонус

У березні очікується індексація виплат на 14%

На березень та квітень 2022 року в Україні заплановано кілька етапів перерахунку пенсій для українців. Першими на підвищення виплат можуть розраховувати військовослужбовці, які вийшли на заслужений відпочинок, і старше 70-80 років.

Докладніше про плани ПФУ повідомили на Урядовому порталі, посилаючись на міністра соцполітики Марину Лазебну.

Підвищення у березні

Перший весняний місяць обіцяє бути дуже насиченим для вітчизняних пенсіонерів. З 1 числа має відбутися перерахунок виплат для понад 10 млн українців.

На покращення фінансового стану можуть розраховувати:

пенсіонери-військовослужбовці (виплати піднімуться на 14%, тобто у середньому на 700 гривень);

люди, чиї пенсії не регулюються відповідно до ч. 2 ст. 42 Закону 1058 (+135 гривень до початкової суми);

українці, які отримують т.зв. страхові пенсії (теж плюс 14%);

люди, старші 80 років (отримуватимуть доплату у розмірі 570 гривень, а не 500 як раніше);

люди віком 75-80 років (доплата зросте з 400 до 456 гривень на місяць).

У випадку непрацюючих пенсіонерів виплати також можуть збільшитись, якщо навіть після всіх індексацій мінімальна сума все одно не досягла 2100 гривень.

Читайте також: Категорія Суспільство В Україні п’ять разів підвищать пенсії: кому і скільки додадуть з 1 березня Залежно від категорії, наявності стажу та інших умов зростання пенсій у березні може становити до 700 гривень

Підвищення у квітні

У другому весняному місяці перерахунку варто очікувати пенсіонерам, які все ще працевлаштовані. Зазначається, що, найімовірніше, це торкнеться тієї категорії населення, кому пенсія була призначена або раніше індексована протягом останніх двох років.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що у парламенті визначилися з єдиною датою для щорічної індексації пенсій українцям. Депутати вирішили, що найкраще для цього підходить березень.

Також ми писали про механізм, який допоможе зрозуміти скільки страхового стажу ви повинні мати, щоб розраховувати на виплату пенсій у віці 60 років.