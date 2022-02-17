Пенсии в Украине пересчитают: кому и когда ждать бонус
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В марте ожидается индексация выплат на 14%
На март и апрель 2022 года в Украине запланировано несколько этапов перерасчета пенсий для украинцев. Первыми на повышение выплат могут рассчитывать военнослужащие, вышедшие на заслуженный отдых, и люди старше 70-80 лет.
Подробнее о планах ПФУ сообщили на Правительственном портале, ссылаясь на министра соцполитики Марину Лазебную.
Повышение в марте
Первый весенний месяц обещает быть весьма насыщенным для отечественных пенсионеров. С 1 числа должен состояться перерасчет выплат для более 10 млн украинцев.
На улучшение финансового состояния могут рассчитывать:
- пенсионеры-военнослужащие (выплаты поднимутся на 14%, то есть в среднем на 700 гривен);
- люди, чьи пенсии не регулируются согласно ч.2 ст.42 Закона 1058 (+135 гривен к изначальной сумме);
- украинцы, получающие т.н. страховые пенсии (тоже плюс 14%);
- люди, старше 80 лет (будут получать доплату в размере 570 гривен, а не 500 как раньше);
- люди в возрасте 75-80 лет (доплата вырастет с 400 до 456 гривен в месяц).
В случае неработающих пенсионеров выплаты также могут увеличиться, если по всех индексаций минимальная сумма все равно не достигла 2100 гривен.
Повышение в апреле
Во втором весеннем месяце перерасчета стоит ожидать пенсионерам, которые по-прежнему трудоустроены. Отмечается, что вероятней всего это коснется той категории населения, кому пенсия была назначена или ранее индексирована в течении последних двух лет.
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что в парламенте определились с единой датой для ежегодной индексации пенсий украинцам. Депутаты решили, что лучше всего для этого подходит март.
Также мы писали о механизме, который поможет понять, сколько страхового стажа вы должны иметь, чтобы рассчитывать на выплату пенсий в возрасте 60 лет.
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