В Украине готовят новшество для пенсионеров: подробности

Для получателей выплат откроют электронные возможности.

Украинских пенсионеров с марта ждет несколько нововведений. Кроме запланированного повышения выплат, с первого месяца весны также планируют ввести документы в "Дию".

Об этом сообщает "Укринформ".

Электронный вариант пенсионного удостоверения может появиться как на портале, так и в одноименном приложении — над этим уже работает команда "Дии". Отмечается, что такое удостоверение будет, как и бумажное, иметь одинаковую юридическую силу и срок действия.

Электронное отображение будет формироваться при наличии данных в реестрах автоматически. Для этого должны быть доступны оцифрованное лицо человека и уникальный электронный идентификатор. Это может быть QR или цифровой код, которые дает возможность "подтянуть" информацию из нужного источника.

На портале "Дия" для получателей пенсионных выплат уже доступен ряд функций. Среди них — справка о доходах пенсионера (на ее получение, как утверждается, нужно несколько минут), подача заявления на назначение пенсии и заявки на перерасчет (срок рассмотрения до 10 дней). Эти услуги бесплатны. Также можно получить автоматические справки о страховом стаже, сумме зарплаты с которой платится ЕСВ и информацию из реестра застрахованных граждан.

Ранее "Телеграф" писал, что в 2022 году пенсии будут повышать несколько раз по особому графику. Весной это произойдет дважды.