Пенсии в Украине: кому готовиться к повышению в 2022 году
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Основные даты повышений выплат пенсионерам на 2022 год.
С 1 марта в Украине около 10 млн получателей выплат от государства заметят повышение пенсий. В 2022 году оно не последнее.
Опираясь на данные Министерства социальной политики "Телеграф" рассказывает о грядущих шагах в поддержку пенсионеров.
В апреле пересчитывать пенсии будут для работающих пенсионеров. Более высокий доход они получат в июне.
Для тех, у кого выплата происходит в размере прожиточного минимума, перерасчет наступит в июле. Пенсию повысят с 1934 гривен до 2027. В декабре — новое повышение до 2093 грн.
Одни из масштабнейших изменений произойдут в октябре. С десятого месяца 2022 года в президентскую программу добавятся люди старше 70 лет. Они будут получать дополнительно 300 грн. Охватит программа в общем 4 млн возрастных украинцев.
Также в октябре:
- для категории 70+ с полным страховым стажем (для женщин — 30 лет, для мужчин — 35) минимальная выплата — 3 тысячи гривен.
- Если страховой стаж меньше, то ее уменьшают пропорционально. В Минсоцполитики привели пример, что если женщина 70 лет не доработала до полного стажа 2 года, то ее пенсия составит 2800 грн и будет рассчитываться по формуле (3000 грн умножить на 28 лет и разделить на 30).
- Если страховой стаж составляет 20 лет для женщин и 25 для мужчин, то пенсионер в возрасте от 70 до 80 лет получит не меньше 2500 грн, а для категории 80+ — 2600 грн.
В последний месяц года — декабрь, для неработающих пенсионеров, которые с марта будут получать "минималку" 2300 при наличии полного стразового стажа ее поднимут до 2500.
Ранее "Телеграф" писал про нововведение для пенсионеров с электронными документами.
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