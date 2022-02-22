Пенсии под угрозой из-за ситуации с РФ? Стало известно о судьбе надбавок в Украине

Премьер говорит, что украинцам переживать не о чем

В связи с тем, что в Украине возникла угроза возможного вторжения России, многие украинцы пожилого возраста обеспокоены судьбой соцвыплат. Однако в правительстве говорят, что обещанная плановая индексация пенсий с 1 марта 2022 года остается в силе.

Об этом рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль, отвечая на вопросы нардепов.

По его словам, НБУ обладает достаточным количеством резервов, так что курс гривни останется стабильным, как и обещанная надбавка к пенсиям, которая положена 10 миллионам человек.

Шмыгаль говорит, что эскалация у границ негативно сказывается на экономическом фоне, однако все под контролем. В частности, только в январе бюджет страны был перевыполнен более чем на 10 млрд грн.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в 2022 году украинских пенсионеров ждет 12 перерасчетов пенсий, которые пройдут в 5 этапов.

Кроме того, с апреля на увеличение пенсий могут рассчитывать пенсионеры, которые продолжают работать. Также повышения запланированы и в другие месяцы года.

Также мы сообщали, что кроме увеличения пенсионных выплат с весны получателей соцпомощи от государства ждут новшества и с документами — часть из них станут доступны в "Дие".