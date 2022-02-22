Укр

Пенсии под угрозой из-за ситуации с РФ? Стало известно о судьбе надбавок в Украине

Автор
Елена Волкова Елена Волкова
Дата публикации
Читати українською
Автор
644
Пенсии в Украине должны повысить 1 марта Новость обновлена 22 февраля 2022, 11:32
Пенсии в Украине должны повысить 1 марта

Премьер говорит, что украинцам переживать не о чем

В связи с тем, что в Украине возникла угроза возможного вторжения России, многие украинцы пожилого возраста обеспокоены судьбой соцвыплат. Однако в правительстве говорят, что обещанная плановая индексация пенсий с 1 марта 2022 года остается в силе.

Об этом рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль, отвечая на вопросы нардепов.

По его словам, НБУ обладает достаточным количеством резервов, так что курс гривни останется стабильным, как и обещанная надбавка к пенсиям, которая положена 10 миллионам человек.

Шмыгаль говорит, что эскалация у границ негативно сказывается на экономическом фоне, однако все под контролем. В частности, только в январе бюджет страны был перевыполнен более чем на 10 млрд грн.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в 2022 году украинских пенсионеров ждет 12 перерасчетов пенсий, которые пройдут в 5 этапов.

Кроме того, с апреля на увеличение пенсий могут рассчитывать пенсионеры, которые продолжают работать. Также повышения запланированы и в другие месяцы года.

Также мы сообщали, что кроме увеличения пенсионных выплат с весны получателей соцпомощи от государства ждут новшества и с документами — часть из них станут доступны в "Дие".

Теги:
#Пенсии #Надбавка #Индексации #Денис Шмыгаль
Зеленский заговорил о введении военного положения
Политика
Зеленский заговорил о введении военного положения
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Зеленский заговорил о введении военного положения
Зеленский заговорил о введении военного положения
Дата публикации
Категория
"Минск" умер, теперь нужен сильный удар, - дипломат о том, как Западу реагировать на ход Путина по Донбассу
"Минск" умер, теперь нужен сильный удар, - дипломат о том, как Западу реагировать на ход Путина по Донбассу
Дата публикации
Категория
Еще ряд стран приняли решение о вывозе дипломатов из Киева
Угроза вторжения России: все больше иностранных дипломатов покидают Украину
Дата публикации
Категория
22 февраля не стало Ивана Дзюбы
Умер известный украинский литературовед и диссидент Иван Дзюба
Дата публикации
Категория
Российский танк
Российская боевая техника продолжает заходить в Донецк: новое видео