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Індексація пенсій у березні торкнеться 10 мільйонів українців: кому перерахують виплати

Автор
Дмитро Іщенко Дмитро Іщенко
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Пенсії Новина оновлена 23 лютого 2022, 08:55
Пенсії

З березня українські військові пенсіонери почнуть отримувати виплати за новим принципом

З початком весни на понад 10 мільйонів пенсіонерів в Україні чекає один із запланованих на 2022 рік етапів підвищення пенсійних виплат.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Зокрема, він зазначив, що згідно з ухваленим українським урядом рішенням, з 1 березня пенсія понад 10 мільйонів громадян України буде проіндексована на 14%.

"Вперше за новим принципом ми збільшуємо пенсії військовим", — прокоментував тоді він рішення Кабміну.

Крім цього, уряд встановлює з 1 березня доплату для людей, які не підпадають під індексацію, оскільки пенсії їм були призначені протягом трьох останніх років.

На 14% будуть проіндексовані доплати також українцям віком від 75 років.

"Крім того, за рішенням уряду вже зараз будуть проіндексовані так звані соціальні пенсії, які мали зрости лише у грудні цього року у зв’язку із підвищенням прожиткового мінімуму", — додав прем’єр-міністр.

Як повідомлялося, наприкінці січня Денис Шмигаль повідомив, що за підсумками індексації пенсій у березні в середньому пенсії збільшаться на 500 грн.

Теги:
#Україна #Індексація #Пенсії #Березень
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