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Пенсії з доплатою: хто може отримати підвищені виплати вже з березня

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
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Підвищать і пенсійну "мінімалку" Новина оновлена 18 лютого 2022, 08:32
Підвищать і пенсійну "мінімалку"

У середньому підвищення становитиме 260 грн.

Наближається березень та дата щорічної індексації пенсії в Україні. З 1 березня понад 10 млн одержувачів виплат зможуть отримувати на 14% більше. Мінімально підвищать на 100 грн.

Як зазначає "Сегодня", також піднімуть мінімальну пенсію декільком категоріям:

  • тим пенсіонерам, які не працюють, отримують "мінімалку" та не мають повного стажу — 2 100 гривень
  • для тих, у кого повний страховий стаж (жінки – 30 років, чоловіки – 35 років) та людей з інвалідністю 1 групи – 2 300 гривень.
  • для людей з інвалідністю з дитинства та неповнолітнім з інвалідністю
  • тим, хто на пенсію права не має і людям з інвалідністю, котрі отримують соцдопомогу — 2 100 грн.

Хто може розраховувати на індексацію (середній розмір підвищення – на 260 гривень):

  • військовослужбовці-пенсіонери (середній розмір збільшення — 700 грн),
  • пенсіонери від 75 років — 456 грн підвищення
  • пенсіонери від 80 років — 570 грн компенсаційних виплат
  • проіндексують пенсії, пов’язані з аварією на ЧАЕС (ліквідаторам з інвалідністю) та мінрозмір пенсії по інвалідності через аварію — середній розмір збільшення виплат 400 грн для другої категорії
  • отримувачі страхових пенсій, що призначалися до 2019 року, — в середньому на півтисячі, а мінімум на 100 грн.

Також тим, хто не може претендувати на індексацію, планують доплачувати 135 грн на місяць.

Раніше "Телеграф" писав, що за планом в Україні пенсії у 2022 році підвищуватимуть дюжину разів.

Теги:
#Україна #Пенсійний фонд #Індексація #Пенсії #Виплати
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