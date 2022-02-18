Пенсии с доплатой: кто может получить повышенные выплаты уже с марта

В среднем повышение составит 260 грн.

Приближается март и дата ежегодной индексации пенсии в Украине. С 1 марта более 10 млн получателей выплат смогут получать на 14% больше. Минимально повысят на 100 грн.

Как отмечает "Сегодня", также поднимут минимальную пенсию нескольким категориям:

тем пенсионерам, которые не работают, получают "минималку" и не имеют полного стажа — 2 100 гривен

для тех, у кого полный страховой стаж (женщины — 30 лет, мужчины — 35 лет) и людей с инвалидностью 1 группы — 2 300 гривен.

для людей с инвалидностью с детсва и несовешеннолетним с инвалидностью

тем, кто на пенсию права не имеет и людям с инвалидностью, которые получают соцпомощь — 2 100 грн.

Кто может рассчитывать на индексацию (средний размер повышения — на 260 гривен):

военнослужащие-пенсионеры (средний размер увеличения — 700 грн),

пенсионеры от 75 лет — 456 грн повышения

пенсионеры от 80 лет — 570 грн компенсационных выплат

проиндексируют пенсии, связанные с аварией на ЧАЭС (ликвидаторам с инвалидностью) и минразмер пенсии по инвалидности из-за аварии — средний размер увеличения выплат 400 грн для второй категории

получатели страховых пенсий, назначавшихся до 2019 года — в среднем на полтысячи, а минимум на 100 грн.

Также тем, кто не может претендовать на индексацию планируют доплачивать 135 грн в месяц.

Ранее "Телеграф" писал, что по плану в Украине пенсии в 2022 году будут повышать дюжину раз.