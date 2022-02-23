Индексация пенсий в марте коснется 10 миллионов украинцев: кому пересчитают выпаплаты

С марта украинские военные пенсионеры начнут получать выплаты по новому принципу

С началом весны более 10 миллионов пенсионеров в Украине ждет один из запланированных на 2022 год этапов повышения пенсионных выплат.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

В частности, он отметил, что согласно одобренному украинским правительством решению, с 1 марта пенсия более 10 миллионов граждан Украины будет проиндексирована на 14%.

"В первый раз по новому принципу мы увеличиваем пенсии военным", — прокомментировал тогда он решение Кабмина.

Помимо этого правительство устанавливает с 1 марта доплату для людей, не подпадающих под индексацию, поскольку пенсии им были назначены в течение трех последних лет.

На 14% будут проиндексированы доплаты и украинцам от 75 лет.

"Кроме того, по решению правительства уже сейчас будут проиндексированы так называемые социальные пенсии, которые должны были вырасти только в декабре этого года в связи с повышением прожиточного минимума", — добавил премьер-министр.

Как сообщалось, в конце января Денис Шмыгаль сообщил, что по итогам индексации пенсий в марте в среднем пенсии увеличатся на 500 грн.