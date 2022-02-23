Индексация пенсий в марте коснется 10 миллионов украинцев: кому пересчитают выпаплаты
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С марта украинские военные пенсионеры начнут получать выплаты по новому принципу
С началом весны более 10 миллионов пенсионеров в Украине ждет один из запланированных на 2022 год этапов повышения пенсионных выплат.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
В частности, он отметил, что согласно одобренному украинским правительством решению, с 1 марта пенсия более 10 миллионов граждан Украины будет проиндексирована на 14%.
"В первый раз по новому принципу мы увеличиваем пенсии военным", — прокомментировал тогда он решение Кабмина.
Помимо этого правительство устанавливает с 1 марта доплату для людей, не подпадающих под индексацию, поскольку пенсии им были назначены в течение трех последних лет.
На 14% будут проиндексированы доплаты и украинцам от 75 лет.
"Кроме того, по решению правительства уже сейчас будут проиндексированы так называемые социальные пенсии, которые должны были вырасти только в декабре этого года в связи с повышением прожиточного минимума", — добавил премьер-министр.
Как сообщалось, в конце января Денис Шмыгаль сообщил, что по итогам индексации пенсий в марте в среднем пенсии увеличатся на 500 грн.
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