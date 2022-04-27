С мая помощь для переселенцев будут выплачивать не всем: что нужно знать

Размер выплат для взрослых – 2000 гривен, для детей и лиц с инвалидностью – 3000 гривен.

С 1 мая 2022 года правительство изменит условия предоставления финансовой помощи внутренне перемещенным лицам. Правила ужесточат.

Об этом говорится в постановлении Кабмина от 16.04.2022 г. № 457, которое вступило в силу с 19 апреля.

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В Минреинтеграции на этот счет отметили, что процедура получения помощи от государства для ВПЛ будет происходить по новым правилам. Если в марте и апреле 2022 помощь оказывали всем внутренне перемещенным лицам, то в мае деньги будут выплачивать только четко определенным категориям.

Какие изменения в выплатах для ВПЛ будут в мае

С 1 мая 2022 финансовую помощь будут оказывать внутренне перемещенным лицам:

переехавшим из общин, которые расположены в районе проведения военных действий;

переехавшим из общин, находящихся во временной оккупации, окружении (блокировке) ;

; у которых жилье разрушено или непригодно для проживания в результате повреждения и при этом они подали заявку на возмещение.

Кроме того, правительство продолжит помогать отдельным категориям населения, пострадавшим из-за военной агрессии РФ. В частности:

лицам, эвакуируемым из населенных пунктов, где идут боевые действия, в безопасных пунктах будет предоставляться гуманитарная и другая помощь на средства международных организаций;

лицам, проживающим в деоккупированных населенных пунктах, без статуса внутри перемещенных лиц — гуманитарная и другая помощь.

Добавим, что для граждан, проживающих во временно оккупированных/окруженных/заблокированных населенных пунктах, начисление и выплата всех причитающихся социальных выплат (пенсий, социальных пособий, льгот и субсидий и т.п.) продолжается в полном объеме.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Украине пенсионеры-переселенцы могут получить дополнительные две тысячи гривен к своей пенсии.