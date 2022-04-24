Помощь переселенцам: как получить статус ВПЛ онлайн и офлайн
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Средства от государства можно будет потратить на что угодно.
Украинцы, которые из-за войны войны были вынуждены покинуть собственные дома и поселиться в другом регионе страны, имеют право на помощь от государства в размере 2000 гривен и 3000 гривен на каждого ребенка. Для этого нужно получить статус внутренне перемещенного лица. Есть два пути, как этот статус можно оформить – онлайн и офлайн.
Как сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, статус ВПЛ можно оформить в приложении "Дия", после чего средства от государства будут приходить на карту "еПоддержка". К слову, их можно будет потратить на что угодно.
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Как оформить ВПЛ в приложении "Дия"
Оформление статуса внутренне перемещенного лица в приложении "Дия" доступно тем людям, которые сейчас находятся в Украине до сих пор не имели этого статуса.
Для этого необходимо обновить приложение "Дия" до последней версии и выбрать в разделе "Услуги" окно "Получить статус ВПЛ". После этого необходимо указать свой актуальный адрес и подтвердить его с помощью геолокации.
После прохождения процедуры средства через некоторое время будут зачислены на карту "еПоддержка".
Как оформить ВПЛ офлайн
Оформить статус внутренне перемещенного лица также можно офлайн — для этого следует обратиться в ЦНАП, орган социальной защиты населения, или к представителям местной власти.
Для этого необходимо предоставить представителям соответствующих органов следующие документы:
- Заявление о взятии на учет ВПЛ;
- Документ, удостоверяющий личность и подтверждающий гражданство Украины;
- документы, подтверждающие факт проживания на территории административно-территориальной единицы, с которой осуществляется внутреннее перемещение;
- Документы, подтверждающие родственные отношения между ребенком и заявителем (в случае, если подается родственником для взятия на учет малолетнего ребенка);
- Документ, подтверждающий полномочия представителя органа опеки и попечительства или руководителя детского учреждения, учреждения здравоохранения или учреждения соцзащиты детей, в котором несовершеннолетнее лицо находится на полном государственном обеспечении.
Ранее "Телеграф" сообщал, что в Украине пенсионеры-переселенцы могут получить дополнительные две тысячи гривен к своей пенсии.
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