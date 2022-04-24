Помощь переселенцам: как получить статус ВПЛ онлайн и офлайн

Средства от государства можно будет потратить на что угодно.

Украинцы, которые из-за войны войны были вынуждены покинуть собственные дома и поселиться в другом регионе страны, имеют право на помощь от государства в размере 2000 гривен и 3000 гривен на каждого ребенка. Для этого нужно получить статус внутренне перемещенного лица. Есть два пути, как этот статус можно оформить – онлайн и офлайн.

Как сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, статус ВПЛ можно оформить в приложении "Дия", после чего средства от государства будут приходить на карту "еПоддержка". К слову, их можно будет потратить на что угодно.

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Как оформить ВПЛ в приложении "Дия"

Оформление статуса внутренне перемещенного лица в приложении "Дия" доступно тем людям, которые сейчас находятся в Украине до сих пор не имели этого статуса.

Для этого необходимо обновить приложение "Дия" до последней версии и выбрать в разделе "Услуги" окно "Получить статус ВПЛ". После этого необходимо указать свой актуальный адрес и подтвердить его с помощью геолокации.

После прохождения процедуры средства через некоторое время будут зачислены на карту "еПоддержка".

Как оформить ВПЛ в приложении "Дия". Видео: Минцифры

Как оформить ВПЛ офлайн

Оформить статус внутренне перемещенного лица также можно офлайн — для этого следует обратиться в ЦНАП, орган социальной защиты населения, или к представителям местной власти.

Для этого необходимо предоставить представителям соответствующих органов следующие документы:

Заявление о взятии на учет ВПЛ;

Документ, удостоверяющий личность и подтверждающий гражданство Украины;

документы, подтверждающие факт проживания на территории административно-территориальной единицы, с которой осуществляется внутреннее перемещение;

Документы, подтверждающие родственные отношения между ребенком и заявителем (в случае, если подается родственником для взятия на учет малолетнего ребенка);

Документ, подтверждающий полномочия представителя органа опеки и попечительства или руководителя детского учреждения, учреждения здравоохранения или учреждения соцзащиты детей, в котором несовершеннолетнее лицо находится на полном государственном обеспечении.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Украине пенсионеры-переселенцы могут получить дополнительные две тысячи гривен к своей пенсии.