Укр

Пенсионеры-переселенцы получат две тысячи гривен: как оформить выплаты

Автор
Татьяна Гулеватая Татьяна Гулеватая
Дата публикации
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Автор
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Пенсионеры-переселенцы получат дополнительную помощь от государства Новость обновлена 03 апреля 2022, 10:31
Пенсионеры-переселенцы получат дополнительную помощь от государства

Пенсионеры смогут дополнительно получить две тысячи гривен.

В Украине пенсионеры-переселенцы могут получить дополнительные две тысячи гривен к своей пенсии. Это касается тех людей, который были вынуждены покинуть свои и стали на учет как внутренне перемещенные лица.

Об это сообщает Тelegram-канал "Пенсионный курьер".

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Как получить помощь от государства

  1. Необходимо встать на учет как ВПЛ (обращайтесь лично в органы социальной защиты населения, уполномоченного лица общины, ЦНАП, или дистанционно через портал "Дія" с заявлением)
  2. Получить справку о взятии вас на учет, как внутренне-перемещенного лица.
  3. Подать заявление на получение госпомощи по такой же схеме и получить выплату на банковский счет, указанный в заявлении.

Помощь в две тысячи гривен будет выплачиваться таким людям ежемесячно. При этом пенсию такой человек не потеряет и выплата этого пособия не повлияет на ее размер.

Отметим, что с 1 апреля работящим пенсионерам пересчитали пенсии. Сами надбавки будут выплачены пенсионерам только в июле, когда данные о стаже получит Пенсионный фонд.

Напомним, что все мобилизованным военнослужащим государство гарантирует достаточное материальное и денежное довольствие.

Теги:
#Пенсионный фонд #Пенсия #Переселенцы
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