Мобилизованным в Украине дают льготы: что нужно знать
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 1232
Государство гарантирует военнослужащим достаточное материальное и денежное довольствие
Во время военного положения (ВП), которое было внедрено в Украине 24 февраля из-за полномасштабного вторжения рф, мобилизации подлежат все граждане, способные выполнять воинские обязанности, в возрасте от 18 до 60 лет. Все мобилизованные украинцы, согласно с ЗУ "О военной обязанности и военной службе" и "О социальном и правовом статусе военнослужащих и членов их семей", имеют право на такие же льготы, какие есть у военнослужащих ВСУ.
"Телеграф" рассказывает, Какие же права и льготы имеют мобилизованные лица в Украине.
Армия Украины уничтожает технику россиян — фото смотрите в нашем Telegram
Выплаты мобилизованным:
- месячное денежное довольствие;
- во время ВП выплачивается дополнительное вознаграждение в размере 30 тысяч гривен, а за непосредственное участие в боевых действиях 100 тысяч гривен в расчете на месяц;
- семьям погибших выплачивается единовременная денежная помощь 15 млн гривен;
- мобилизованные могут получить статус участника боевых действий.
Отпуска для мобилизованных:
- по семейным обстоятельствам и по другим уважительным причинам с сохранением денежного обеспечения до 10 календарных дней;
- по состоянию здоровья в связи с болезнью или для лечения после тяжелого ранения.
Другие льготы для мобилизованных:
- получение медицинской помощи в военных госпиталях;
- сохранение места работы, должности и среднего заработка на предыдущем месте труда;
- освобождение от уплаты ЕСВ;
- не прекращение государственной регистрации предпринимательской деятельности ФЛП;
- зачисление времени военной службы в страховой стаж, стаж работы, стаж государственной службы;
- выплата военной пенсии на время службы;
- освобождение от начисления штрафных санкций за невыполнение денежных обязательств и процентов по кредитам.
Ранее "Телеграф" сообщал, кто не становится на военный учет и не может быть мобилизован, а также подробно объяснил дальнейшие действия граждан, получивших повестку, а также, какие есть виды повесток.
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-