Укр

Мобилизованным в Украине дают льготы: что нужно знать

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
Читати українською
Автор
1232
Мобилизация в Украине Новость обновлена 02 апреля 2022, 19:35
Мобилизация в Украине

Государство гарантирует военнослужащим достаточное материальное и денежное довольствие

Во время военного положения (ВП), которое было внедрено в Украине 24 февраля из-за полномасштабного вторжения рф, мобилизации подлежат все граждане, способные выполнять воинские обязанности, в возрасте от 18 до 60 лет. Все мобилизованные украинцы, согласно с ЗУ "О военной обязанности и военной службе" и "О социальном и правовом статусе военнослужащих и членов их семей", имеют право на такие же льготы, какие есть у военнослужащих ВСУ.

"Телеграф" рассказывает, Какие же права и льготы имеют мобилизованные лица в Украине.

Армия Украины уничтожает технику россиян — фото смотрите в нашем Telegram

Выплаты мобилизованным:

  • месячное денежное довольствие;
  • во время ВП выплачивается дополнительное вознаграждение в размере 30 тысяч гривен, а за непосредственное участие в боевых действиях 100 тысяч гривен в расчете на месяц;
  • семьям погибших выплачивается единовременная денежная помощь 15 млн гривен;
  • мобилизованные могут получить статус участника боевых действий.

Отпуска для мобилизованных:

  • по семейным обстоятельствам и по другим уважительным причинам с сохранением денежного обеспечения до 10 календарных дней;
  • по состоянию здоровья в связи с болезнью или для лечения после тяжелого ранения.

Другие льготы для мобилизованных:

  • получение медицинской помощи в военных госпиталях;
  • сохранение места работы, должности и среднего заработка на предыдущем месте труда;
  • освобождение от уплаты ЕСВ;
  • не прекращение государственной регистрации предпринимательской деятельности ФЛП;
  • зачисление времени военной службы в страховой стаж, стаж работы, стаж государственной службы;
  • выплата военной пенсии на время службы;
  • освобождение от начисления штрафных санкций за невыполнение денежных обязательств и процентов по кредитам.

Ранее "Телеграф" сообщал, кто не становится на военный учет и не может быть мобилизован, а также подробно объяснил дальнейшие действия граждан, получивших повестку, а также, какие есть виды повесток.

Теги:
#Льготы #Выплаты #Мобилизация
Первая страна в ЕС полностью отказалась от российского газа
Новости Европы
Первая страна в ЕС полностью отказалась от российского газа
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Первая страна в ЕС полностью отказалась от российского газа
Первая страна в ЕС полностью отказалась от российского газа
Дата публикации
Категория
Подбитая российская техника
Оккупанты задумали окружение украинских войск на Донбассе: свежая карта боев
Дата публикации
Категория
Пожар на нафтобазе в Белгороде
россия после пожара в Белгороде возбудила дело против ВСУ
Дата публикации
Категория
Крымчанам предлагают делать запасы еды и собирать тревожные чемоданчики
Крыму запастись консервами и крупами: появился интересный документ от властей России
Дата публикации
Категория
Главные новости в Украине 2 апреля
Война – день 38: оккупанты ударили по Полтаве и Днепру, а ВСУ освобождают Киевщину