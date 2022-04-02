Мобилизованным в Украине дают льготы: что нужно знать

Государство гарантирует военнослужащим достаточное материальное и денежное довольствие

Во время военного положения (ВП), которое было внедрено в Украине 24 февраля из-за полномасштабного вторжения рф, мобилизации подлежат все граждане, способные выполнять воинские обязанности, в возрасте от 18 до 60 лет. Все мобилизованные украинцы, согласно с ЗУ "О военной обязанности и военной службе" и "О социальном и правовом статусе военнослужащих и членов их семей", имеют право на такие же льготы, какие есть у военнослужащих ВСУ.

"Телеграф" рассказывает, Какие же права и льготы имеют мобилизованные лица в Украине.

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Выплаты мобилизованным:

месячное денежное довольствие;

во время ВП выплачивается дополнительное вознаграждение в размере 30 тысяч гривен, а за непосредственное участие в боевых действиях 100 тысяч гривен в расчете на месяц;

семьям погибших выплачивается единовременная денежная помощь 15 млн гривен;

мобилизованные могут получить статус участника боевых действий.

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Отпуска для мобилизованных:

по семейным обстоятельствам и по другим уважительным причинам с сохранением денежного обеспечения до 10 календарных дней;

по состоянию здоровья в связи с болезнью или для лечения после тяжелого ранения.

Другие льготы для мобилизованных:

получение медицинской помощи в военных госпиталях;

сохранение места работы, должности и среднего заработка на предыдущем месте труда;

освобождение от уплаты ЕСВ;

не прекращение государственной регистрации предпринимательской деятельности ФЛП;

зачисление времени военной службы в страховой стаж, стаж работы, стаж государственной службы;

выплата военной пенсии на время службы;

освобождение от начисления штрафных санкций за невыполнение денежных обязательств и процентов по кредитам.

Ранее "Телеграф" сообщал, кто не становится на военный учет и не может быть мобилизован, а также подробно объяснил дальнейшие действия граждан, получивших повестку, а также, какие есть виды повесток.