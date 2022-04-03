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Пенсіонери-переселенці отримають дві тисячі гривень: як оформити виплати

Автор
Тетяна Гулеватая Тетяна Гулеватая
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Пенсіонери-переселенці отримають додаткову допомогу від держави Новина оновлена 03 квітня 2022, 10:31
Пенсіонери-переселенці отримають додаткову допомогу від держави

Пенсіонери зможуть додатково одержати дві тисячі гривень.

В Україні пенсіонери-переселенці можуть одержати додаткові дві тисячі гривень до своєї пенсії. Це стосується тих людей, які були змушені залишити свої та стали на облік як внутрішньо переміщені особи.

Про це повідомляє Тelegram-канал "Пенсійний кур’єр".

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Як отримати допомогу від держави

  1. Необхідно стати на облік як ВПО (звертайтеся особисто до органів соціального захисту населення, уповноваженої особи громади, ЦНАП, або дистанційно через портал "Дія" із заявою)
  2. Отримати довідку про взяття вас на облік як внутрішньо-переміщеної особи.
  3. Подати заяву на отримання держдопомоги за такою ж схемою та отримати виплату на банківський рахунок, зазначений у заяві.

Допомога у дві тисячі гривень виплачуватиметься таким людям щомісяця. При цьому пенсію така людина не втратить і виплата цієї допомоги не вплине на її розмір.

Зазначимо, що з 1 квітня працюючим пенсіонерам перерахували пенсії. Самі надбавки будуть виплачені пенсіонерам лише у липні, коли дані про стаж отримає Пенсійний фонд.

Нагадаємо, що все мобілізованим військовослужбовцям держава гарантує достатнє матеріальне та грошове забезпечення.

Теги:
#Пенсійний фонд #Пенсія #Переселенці
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