З травня допомогу для переселенців будуть виплачувати не всім: що варто знати

Розмір виплат для дорослих — 2000 гривень, для дітей та осіб з інвалідністю — 3000 гривень.

З 1 травня 2022 року уряд змінить умови надання фінансової допомоги внутрішньо переміщеним особам. Правила посилять.

Про це йдеться у постанові Кабміну від 16.04.2022 р. № 457, яка набула чинності з 19 квітня.

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У Мінреінтеграції з цього приводу зазначили, що процедура отримання допомоги від держави для ВПО відбуватиметься за новими правилами. Якщо у березні та квітні 2022 року допомогу надавали всім внутрішньо переміщеним особам, то у травні гроші виплачуватимуть лише чітко визначеним категоріям.

Які зміни у виплатах для ВПО будуть у травні

З 1 травня 2022 року фінансову допомогу надаватимуть внутрішньо переміщеним особам:

які переїхали з громад, які розташовані в районі проведення воєнних дій ;

; які переїхали з громад, які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні) ;

; у яких житло зруйноване або непридатне для проживання внаслідок пошкодження і при цьому вони подали заявку на відшкодування.

Крім того, уряд продовжить допомагати окремим категоріям населення, які постраждали через військову агресію РФ. Зокрема:

особам, які евакуюються із населених пунктів, де йдуть бойові дії, у безпечних пунктах надаватиметься гуманітарна та інша допомога коштом міжнародних організацій ;

; особам, які проживають у деокупованих населених пунктах, не мають і не мали статусу внутрішньо переміщених осіб — гуманітарна та інша допомога.

Додамо, що для громадян, які проживають у тимчасово окупованих/оточених/заблокованих населених пунктах нарахування і виплата всіх належних соціальних виплат (пенсій, соціальних допомог, пільг та субсидій тощо) продовжуються в повному обсязі.

Раніше "Телеграф" повідомляв, в Україні пенсіонери-переселенці можуть одержати додаткові дві тисячі гривень до своєї пенсії.