Допомога переселенцям: як отримати статус ВПО онлайн та офлайн

Кошти від держави можна буде витратити на будь-що.

Українці, які через війну були змушені покинути власні домівки та оселитися в іншому регіоні країни, мають право на допомогу від держави у розмірі 2000 гривень, та 3000 гривень на кожну дитину. Для цього треба отримати статус внутрішньо переміщеної особи. Є два шляхи, як цей статус можна оформити — онлайн та офлайн.

Як повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, статус ВПО можна оформити у додатку "Дія", після чого кошти від держави будуть приходити на карту "єПідтримка". До слова, їх можна буде витратити на будь-що.

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Як оформити ВПО в додатку "Дія"

Оформлення статусу внутрішньо переміщеної особи в додатку "Дія" доступне тим людям, які зараз перебувають в Україні й досі не мав цього статусу.

Для цього треба оновити додаток "Дія" до останньої версії та обрати у розділі "Послуги" вікно "Отримати статус ВПО". Після цього необхідно вказати свою актуальну адресу та підтвердити її за допомогою геолокації.

Після проходження процедури кошти через деякий час будуть зараховані на карту "єПідтримка".

Як оформити ВПО в додатку "Дія". Відео: Мінцифри

Як оформити ВПО офлайн

Оформити статус внутрішньо переміщеної особи також можна офлайн — для цього слід звернутися до ЦНАПу, органу соціального захисту населення, або ж представників місцевої влади.

Для цього необхідно надати представникам відповідних органів такі документи:

Заяву про взяття на облік ВПО;

Документ, який посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

Документи, які підтверджують факт проживання на території адміністративно-територіальної одиниці, з якої здійснюється внутрішнє переміщення;

Документи, які підтверджують родинні стосунки між дитиною і заявником (у випадку, якщо подається родичем задля взяття на облік малолітньої дитини);

Документ, який підтверджує повноваження представника органу опіки та піклування або керівника дитячого закладу, закладу охорони здоров’я або закладу соцзахисту дітей, в якому неповнолітня особа перебуває на повному державному забезпеченні.

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